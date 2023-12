Delegación Presidencial Antártica presenta balance anual de su gestión | Siete ejes que marcaron este 2023 en la Provincia Antártica Chilena

La Delegada Presidencial de la Provincia Antártica María Luisa Muñoz presentó el Resumen anual de la Delegación Presidencial:

– Vivienda, justicia, transporte, medio ambiente, son algunas de las materias que destacaron este año, además de áreas concernientes a la entidad, como acciones frente a diversas emergencias y hechos de seguridad pública, así como también actividades y servicios dirigidos a la comunidad. Aquí, la delegada María Luisa Muñoz entrega un balance de estos últimos 12 meses.

Hoy, a pocos días de finalizar el 2023, la Provincia Antártica Chilena concluye con importantes avances en históricas necesidades para sus habitantes; ciertas estadísticas que ameritaron trabajar multisectorialmente; contingencias que produjeron la acción colaborativa entre distintas instituciones y la continuidad de diversas actividades con la comunidad austral.

Sin duda, un hecho que permitió agilizar el desarrollo en ejes tan importantes como vivienda, justicia, transporte, medio ambiente y equidad de género, fue el primer despliegue territorial a Punta Arenas realizado por la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz. En su visita a la capital regional en mayo pasado, la máxima autoridad provincial se reunió con jefes regionales de dichas carteras y también con el delegado regional José Ruiz, para interiorizarse sobre las planificaciones del año, presentar las demandas latentes y coordinar un óptimo progreso de las soluciones a proyectar.

“Aquella ocasión marcó una hoja de ruta para los avances que se evidenciaron en el resto del año. Nos satisface saber que las reuniones sostenidas en la capital regional, rindieron importantes frutos al concluir el año”, destaca la máxima autoridad provincial.

Este 31 de diciembre, la delegada Muñoz cumplirá 660 días desde que asumió su cargo el 11 de marzo de 2022. Con casi dos años de labores en el actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric, reflexiona que “han sido meses de un arduo trabajo y gestiones para avanzar en medidas concretas que vayan en beneficio de la propia comunidad. Este año concluimos con muy buenas noticias en históricas temáticas y esperamos que el 2024 continuemos por esta misma senda”.

A continuación, resumimos este 2023 en siete ejes primordiales: avances en materia habitacional; concreción de actividades y proyectos en justicia; acciones en directo beneficio de la comunidad en los ámbitos de educación, social y trabajo; desarrollo participativo y reactivación de servicios en el área de transporte; acciones frente a emergencias y casos de seguridad pública; iniciativas para el resguardo del medio ambiente, y actividades con la comunidad generadas desde la propia Delegación.

Importantes avances en Vivienda

El cierre del año no podría haber terminado de mejor manera que con avances en vivienda. La demanda habitacional ha sido una necesidad histórica por parte de las y los habitantes de Puerto Williams. Es por ello que a finales de este mes, con la presencia de autoridades nacionales y regionales, se instaló la primera piedra para la construcción de 23 viviendas del comité “Soberanía en el fin del mundo” y se entregaron subsidios habitacionales del proyecto “Altos de Cabo de Hornos”, compuesto por 45 familias.

Todo esto, se enmarca en el Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el Gobierno de Chile, cuyo fin es entregar 260 mil viviendas en todo el país y consolidar 100 en Puerto Williams al final del mandato del Presidente Boric.

Justicia: Fiscalía, unidad básica forense y capacitación

Las acciones desarrolladas durante este año para completar un circuito de justicia penal acorde a la zona, han sido fructíferas. Actualmente, en Puerto Williams sólo existe un Juzgado de Letras y Garantía y una Defensoría Penal Pública, pero la ceremonia de instalación de una primera piedra para la próxima construcción de una Fiscalía –que se ejecutará con recursos aprobados en el Presupuesto 2024-, abre las esperanzas de solventar un sistema judicial como corresponde.

A ello, se suman las labores conjuntas entre el Servicio Médico Legal (SML) e instituciones locales. Por primera vez en la provincia, y tras gestión de la propia Delegación, dicha entidad impartió un curso certificado de levantamiento de fallecidos dirigido a personal que debe cumplir estos procedimientos. Todo ello, a la espera de que avance el proyecto de instalación de una unidad básica forense en Puerto Williams, cuyos posibles terrenos fueron inspeccionados por el SML.

Beneficios directos a la comunidad en Educación, Desarrollo Social y Trabajo

En el balance anual, las áreas que sobresalieron al momento de ir en directo beneficio de la comunidad austral, fueron educación, desarrollo social y trabajo. En todas ellas, la Delegación Antártica Chilena estuvo presente en las gestiones y colaboraciones para poder concretarlas.

En educación, destaca el primer Jardín Infantil de Verano en Puerto Williams llevado a cabo exitosamente por Junji Magallanes; en desarrollo social, el convenio de colaboración entre la Delegación Antártica Chilena y Senama, para apoyar al Club del Adulto Mayor “Rosa Yagán” en la obtención del Fondo Nacional del Adulto Mayor, y en el ámbito laboral, la instalación de una oficina de atención presencial de la Inspección del Trabajo luego de cinco años, gracias a un acuerdo de comodato entre la Dirección del Trabajo y la Delegación.

Transporte: Progresos en servicios de conectividad

Transportes, un área esencial para las y los habitantes de esta austral y remota zona, comenzó el año con una buena noticia: la reactivación del servicio de transporte marítimo subsidiado para zonas aisladas tras seis meses de interrupción. Habitantes de Puerto Toro, Estancia Kanasaka y Bahía Douglas, nuevamente se embarcaron en una lancha a motor subsidiada que posibilitó las operaciones de conectividad marítima con Puerto Williams.

El aumento del presupuesto para el subsidio aéreo a la demanda –con 43 millones de pesos añadidos a los fondos de este año, que equivalen a 380 tramos adicionales-, y los acuerdos sostenidos con la comunidad para modificar el manual de procedimiento para requerir subsidios y disminuir el universo de beneficiarios, también fueron importantes logros en esta materia.

Ante el servicio marítimo subsidiado que une a Puerto Williams y Punta Arenas, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones realizó una jornada de participación ciudadana con el objeto de recoger de la propia comunidad las necesidades al respecto, especialmente debido a que la próxima licitación ingresará al plan “Barcazas para Chile”.

Acciones ante emergencias y hechos de seguridad pública

Si bien el invierno de este año no se caracterizó por las intensas nevazones evidenciadas en temporadas anteriores, hubo períodos de temperaturas muy bajas que obligaron a declarar Alerta Temprana Preventiva. Frente a estas condiciones adversas, la Delegación estuvo constantemente informando a la comunidad sobre el estado de las rutas enroladas hacia Puerto Navarino, Caleta Eugenia, Huertos Familiares y Aeródromo Guardiamarina Zañartu, las cuales debe supervisar producto de un convenio de mantención y despejes de estas vías por parte de la Dirección Regional de Vialidad. Justamente, dicha unidad instaló 10 señaléticas de advertencia ante condiciones desfavorables en las rutas.

Por otra parte, así como en varios lugares del país, la influenza aviar arribó a Isla Navarino. En junio pasado, funcionarios locales de Sernapesca y SAG detectaron el primer caso en un lobo marino, hallado muerto en una bahía cercana a Puerto Williams. Tras la conformación del Cogrid Provincial encabezado por la delegada Muñoz, se reforzó el llamado a no acercarse a aves o mamíferos marinos muertos o enfermos, no manipularlos y reportar a los organismos correspondientes.

Asimismo, la constante coordinación entre la Delegación y Conaf Área Cabo de Hornos, especialmente para combatir y prevenir incendios forestales, se ha intensificado en cada temporada estival con reuniones entre la autoridad provincial, personal de dicho servicio e integrantes de la brigada “Lenga-12”. Una relación similar ocurre con SAG, organismo que aumentó el personal durante esta temporada e integró a Lu, una nueva can detectora para el control fronterizo en Puerto Williams, destinada a salvaguardar el territorio ante amenazas fito y zoosanitarias.

En cuanto a seguridad pública, este año se dieron a conocer hechos preocupantes en la zona, como una mayor cantidad de delitos informáticos, el aumento en un 330 por ciento en las infracciones por consumo de alcohol en la vía pública, la tala ilegal de más de 30 árboles nativos en un sector periurbano de Puerto Williams y la constatación de nueve hechos de violencia contra personal de salud. Las acciones de mitigación, los canales de denuncia y el llamado a respetar las normas legales correspondientes, fueron los principales mensajes que resaltaron autoridades encabezadas por la delegada Muñoz.

En tanto, los compromisos acordados por parte de instituciones que integran una mesa provincial para enfrentar el tráfico ilícito de bienes patrimoniales y las gestiones interinstitucionales para establecer un Centro de la Mujer en la capital provincial, son importantes avances de este año para que puedan ser evidenciados en el futuro próximo.

Medio ambiente: Creación de un comité y aprendizajes para nuevas generaciones

Uno de los pilares fundamentales del actual Gobierno es ser ecológico. La protección, conservación y educación en torno a áreas naturales de todo el país ha sido un eje fundamental en la actual administración. Es por ello que avances en esta materia en la Provincia Antártica Chilena resultan relevantes.

La constitución del Comité Local de Gestión de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, encabezado por la delegada Muñoz, abrió paso para que no sólo se involucraran instituciones locales, sino que también organizaciones sociales. Esto permitió que se plantearan estrategias comunitarias y comunicacionales para una mayor vinculación de la ciudadanía con esta categoría internacional decretada por la Unesco en 2005, especialmente importante en un año en que se promulgó la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la cual por primera reconoce a las reservas de la biósfera en un marco legal chileno.

Particularmente, las nuevas generaciones de habitantes de la zona austral fueron quienes más cercanía tuvieron con las áreas naturales de la zona, en las iniciativas donde estuvo involucrada la Delegación. Fue así como párvulas y párvulos del jardín infantil de verano exploraron un humedal localizado en la zona urbana de Puerto Williams, y más de 25 estudiantes de la capital provincial y Puerto Toro visitaron el Parque Nacional Yendegaia, tras un esfuerzo mancomunado de distintas instituciones.

Actividades de la Delegación con la comunidad

Así como el año pasado, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena continuó realizando actividades participativas con la comunidad. Ya sea por alguna efeméride, atenciones presenciales de servicios que no se encuentran en la zona, talleres o diálogos ciudadanos, la oficina gubernamental promovió el encuentro ciudadano en infinidad de ocasiones.

Incluso, las dependencias de la propia Delegación fueron utilizadas para fomentar estas actividades, como exposiciones con los trabajos pictográficos de párvulas y párvulos del jardín de verano y exhibiciones fotográficas por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Día del Carabinero y cumpleaños de Forestín, la entrañable mascota oficial de Conaf. También, se usó el recinto durante una jornada de extensión horaria de servicios públicos y, en el frontis de la Delegación, se desarrolló la actividad de “Árboles por la memoria”, en conmemoración el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Un seminario sobre enfoque de género para servicios públicos; un diálogo ciudadano que incluyó el avance de los proyectos de obras públicas en la provincia; plazas ciudadanas de Trabajo y por la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; presentación de investigaciones de dos renombradas científicas locales a raíz del Día de la Antártica Chilena; una lúdica actividad con niñas y niños de jardines infantiles por el Día Internacional de la Mujer Indígena; instancias de reflexión, diálogo y memoria en la ceremonia oficial por los 50 años del Golpe de Estado; talleres de capacitación sobre discapacidad y Trastorno del Espectro Autista; despliegue de servicios públicos en un “Gobierno en Terreno” en Puerto Toro, y una ronda médica en zonas alejadas de la provincia, fueron parte de las acciones en que la Delegación estuvo involucrada en su organización.

Dentro de este mismo ámbito, el año que se despide cierra con una positiva noticia, luego que la Delegación se haya adjudicado dos fondos concursables del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 8%, del Gobierno Regional (GORE) de Magallanes. Una campaña de difusión para prevenir la violencia en todas sus formas y un festival artístico que incluye música y teatro, son los proyectos que la institución ejecutará en 2024, y así reforzar su característica vinculación con la comunidad austral.