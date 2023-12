Despidos y acusaciones de discriminación de género sacuden Instituciones educativas de Punta Arenas

Este miércoles 27 de diciembre, el despido abrupto de 25 profesionales del Instituto Don Bosco y otros 17 del Liceo San José en Punta Arenas, informado antes de las festividades navideñas ha desencadenado una crisis. En un comunicado dado a conocer por los afectados, denuncian prácticas injustificadas, miedo a una supuesta dictadura y creación de conflictos de roles bajo la nueva dirección encabezada por la rectora Judith Álvarez y Pedro Reyes, generando un clima de terror entre los trabajadores.

Las acusaciones incluyen autoritarismo, persecución laboral y, según la misiva, prácticas machistas, resaltando que de los 25 despedidos, solo dos eran hombres, mientras que el resto eran mujeres.

El impacto se extiende más allá de las cifras de despidos, ya que los profesores argumentan que se ha perdido el legado humanitario que por años mantuvo el Instituto Don Bosco.

Este instituto, conocido por su compromiso con la educación y la formación integral, ahora enfrenta críticas severas que ponen en duda su tradicional enfoque humanitario y solidario.

La comunidad educativa se ve afectada, y los padres, alumnos y otros miembros expresan su preocupación por el cambio en la esencia que caracterizaba a la reconocida institución educativa en Punta Arenas.

La declaración de los profesionales despedidos, fechada este miércoles 27 de diciembre, señala lo siguiente:

«Educar es cosa del corazón, esta es una frase que repiten a diario en la congregación

salesiana, sin embargo, algo diferente ha ocurrido este año 2023 con la llegada de la nueva

administración del Instituto Don Bosco, Rectora Judith Álvarez Echeverria y Pedro Carrera

Reyes.

Quienes llegaron desde Santiago con una mirada de Holding empresarial a dirigir al Instituto

Don Bosco, implantando el terror laboral a lo largo de este año académico, donde las

primeras víctimas de esta dirección fueron 6 estudiantes a los cuales se les cambió la

modalidad de estudio, enviándolos a finalizar el año escolar desde su casa, asistiendo solo

a rendir evaluaciones al colegio, con caducación de matrícula para el año 2024, sin importar

el legado de Don Bosco, del que tanto pregonan.

A dos días de la celebración Navidad 25 trabajadoras y trabajadores se quedan sin sus

fuentes laborales, mediante despidos injustificados, sin realizar ninguna evaluación de

desempeño durante el año, sin información clara y con conceptos arbitrarios de

reorganización de los equipos, se despidieron a funcionarios a dedo, pese a que el día 21 de

diciembre los trabajadores celebraron una fiesta de navidad con los hijos e hijas de

funcionarias (os) y sus familias.

Malas prácticas, miedo y dictatura se vivenció en toda la comunidad del Glorioso Instituto

Don Bosco durante el año 2023, donde la dirección del colegio intentó cambiar las funciones

de algunos profesionales las cuales no correspondían, generando conflictos de roles y el

menoscabo laboral en relación al contrato mantenido con la institución, posteriormente se

les quitó validación profesional aislando a algunos equipos que no eran de su agrado, sólo

por alzar la voz y defender sus derechos laborales fundamentales.

La tónica era, solicitar trabajos con escaso tiempo para cumplir, dividir a los equipos, enviar

correos sábados o domingos solicitando cosas para el día siguiente, incluso llegando al

extremo de no entregar claridad en la información y obligar a los trabajadores a cumplir

horario en el colegio cuando la Secreduc había autorizado la no realización de clases por

dificultades climáticas, esto ocurrido en el mes de agosto 2023, inclusive funada por la

página “memes políticos”, donde ya se visualizaban prácticas antidemocráticas.

Se realizan “invitaciones” a corridas familiares, procesiones, festivales, fuera del horario

laboral, sin embargo, siempre hay alguien vigilando quien llega y comunicándole a la rectora,

en otras ocasiones hay un listado para los funcionarios que asisten puedan registrarse, estas

prácticas genera intimidación de parte de la Dirección del Establecimiento Educacional, a lo

cual de manera implícita los trabajadores más antiguos, cuentan que nunca se ha podido

levantar un sindicato a favor de los y las trabajadoras porque a quien ejecute dicha idea a

fin de año es despedido/a.

Luego de realizar la encuesta SUSESO (Evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo)

instrumento que se contesta de manera anónima permitiendo identificar y medir aquellos

factores derivados de la organización del trabajo que constituyen un riesgo para la salud. La

rectora en conjunto con la prevencionista del colegio, generaron distintas reuniones con los

y las funcionarias de distintos estamentos, donde cuestionaron las respuestas realizadas,

Judith al revisar el ítem de liderazgo amedrentó al personal verbalizando ¿tienen miedo a

ser despedidos, tienen miedo?, aquí no hay nadie agresivo”, las personas que serán

despedidas ya saben que se van porque sus coordinadores ya le dijeron en qué debían

mejorar, no obstante, pese a las palabras de la rectora el de funcionarias y funcionarios

afectados con los despidos a ninguno se le realizó una evaluación de desempeño durante

este año.

Lamentablemente se perdió el legado humanitario que tenía el Instituto Don Bosco en años

anteriores en donde no todo era perfecto, pero no había autoritarismo, persecución laboral

ni prácticas amenazantes, otro dato importante es que de todos los despidos este año en el

Instituto Don Bosco fueron 2 hombres y 23 mujeres ,donde también se visualizan practicas

machistas, patriarcales, poco empáticas y amedrentadoras, pese a que la rectoría la

desempeña una mujer.

Asociación de Despedidos 2023 del Instituto Don Bosco de Punta Arenas.

Punta Arenas 27 de diciembre de 2023. «

Los despidos incluyen profesionales Educadoras de Párvulo, Profesoras/es, Técnicos en Educación especial, Técnicos en Enfermería, Trabajadoras Sociales, Psicólogas y Coordinadora de ciclo.

Durante esta mañana de miércoles 27 de diciembre distintas fuentes señalan que habrían habido despidos de profesionales de la educación también desde el Liceo Salesiano San José de Punta Arenas y del Liceo José Fagnano de Puerto Natales.