Dimensiones de la evasión tributaria | Ministerio de Hacienda difunde informe del Servicio de Impuestos Internos

Documento estimó que la brecha de cumplimiento tributaria en el país, considerando Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Corporativo, alcanza un promedio de 6,5% del PIB.

• Ministro de Hacienda, Mario Marcel convocó a un acuerdo: “¿Por qué necesitamos de los partidos políticos? La razón es muy sencilla: las cosas no se resuelven enviando proyectos al Congreso. Para que las cosas ocurran, los proyectos deben aprobarse. Si no tenemos apoyo político para darle prioridad y celeridad a estos proyectos, no iremos demasiado lejos”.

Este miércoles se realizó una nueva reunión de la Mesa de Pacto Fiscal -ahora llamado Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal-que congrega a representantes de la mayoría de los partidos políticos. Por el Ministerio la mesa estaba encabezada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la subsecretaria de la cartera, Heidi Berner; y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña.

En esta oportunidad se conocieron los resultados del informe que mide la brecha de cumplimiento tributario, documento técnico que se suma a los preparados por la “Comisión Marfán” sobre espacio fiscal y crecimiento tendencial y al de la OCDE referido al espacio generado por la mayor eficiencia del gasto público, los cuales fueron entregados a la mesa durante la semana pasada.

Según determinó el Servicio de Impuestos Internos (SII), la brecha de cumplimiento tributario en el país, considerando Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Corporativo, alcanza un promedio de 6,5% del PIB entre 2018 y 2020. Respecto a la primera, la brecha promedio sería equivalente a 1,8% del PIB, lo que significa un incumplimiento del PIB de 18,4%, cifra que triplica la mediana estimada en los países de la Unión Europea, que alcanza a 6,9%. En el caso del Impuesto Corporativo, la brecha representa a un 4,7% del PIB, equivalente a un incumplimiento tributario de 51%. La cifra supera la ocurrido en países desarrollados como Dinamarca, país que tiene la mayor brecha en la zona, con 15%.

En el encuentro, además el director del SII, Hernán Frigolett, presentó una Propuesta de Fortalecimiento y Cumplimiento Tributario. Frigolett anunció un Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario, enfocado en cuatro ámbitos: grupos empresariales, altos patrimonios, comercio informal y multijurisdicción. Este plan es consistente con una serie de modificaciones legales que se incorporarán al proyecto de ley de cumplimiento tributario, que tiene como objetivo reducir la citada brecha.

En el caso de los grupos empresariales, entre otras cosas, se intensificarán las acciones de control en los grupos que presenten niveles de tributación bajo los promedios de cada industria, en las planificaciones tributarias, y en las reorganizaciones empresariales especialmente de carácter multinacional. Para ello se requiere, entre otras, efectuar cambios a la Norma General Antielusiva y a la Definición de grupo empresarial.

Por el lado de los altos patrimonios, se fiscalizará a personas que realicen el traspaso intergeneracional del

patrimonio sin cumplir sus obligaciones tributarias y se determinará con mayor precisión el patrimonio de contribuyentes con participación directa e indirecta en sociedades, se requerirán modificaciones al Secreto Bancario y perfeccionar las facultades de fiscalización conforme a normas generales, entre otras.

En tanto, con el comercio informal se pretende recaudar IVA por la vía de mejores herramientas para monitorear transacciones y a contribuyentes que dejen de emitir documentos tributarios; controles automatizados y en tiempo real para abordar modelos de negocio emergentes, entre otras medidas. Para ello se presentará un paquete de modificaciones para combatir el comercio informal como exigir inicio de actividades a quienes utilizan plataformas de pago.

Finalmente, la multijurisdiccionalidad posibilitará llevar a cabo acciones de fiscalización a distancia sobre contribuyentes domiciliados en cualquier territorio jurisdiccional del país, a través de funcionarios de las distintas Subdirecciones o Direcciones Regionales, para lo cual también se requerirán modificaciones a leyes tributarias.

Ministro Marcel: “Para que las cosas ocurran, los proyectos deben aprobarse”

El ministro Marcel resaltó la necesidad de llegar a acuerdos con distintos sectores. “Tenemos una agenda que ya no es producto simplemente de una propuesta del Gobierno, la agenda que está dentro del Pacto Por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal ya tiene muchos insumos de todos quienes han estado participando en este ejercicio, y una vez que terminemos con la discusión del marco tributario hoy, estará disponible para los partidos políticos”.

Durante la mañana en un seminario de la Sofofa llamado “Visión económica 2023-2024 ¿Cómo retomar el crecimiento económico?”, el secretario de Estado se refirió a las conversaciones en torno al Pacto y a la necesidad de concurrir a un acuerdo con los distintos sectores políticos. “¿Por qué necesitamos de los partidos políticos? Porque alguien diría ‘si ustedes tienen claros los proyectos que hay que hacer para reducir trámites, etc., entonces por qué no los mandan al Congreso en vez de estar preocupados de armar un pacto’. La razón es muy sencilla: las cosas no se resuelven enviando proyectos al Congreso. Para que las cosas ocurran, los proyectos deben aprobarse; el Congreso está lleno de iniciativas que nunca se terminaron de tramitar. Si no tenemos apoyo político para darle prioridad y celeridad a estos proyectos, no iremos demasiado lejos”.

Marcel agregó que “como Gobierno quizás podríamos decir que cumplimos, porque enviamos todos los proyectos al Congreso y ahí podríamos apuntar para echarle la culpa, pero eso a la gente no le resuelve ningún problema. Necesitamos un acuerdo político, el cual también permitirá reducir la incertidumbre no sólo hoy, sino también dar certeza jurídica a futuro. Recordemos que la reforma tributaria de los años ‘90, dio certeza tributaria por una década”.

