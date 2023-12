Emotiva conmemoración de 78 años de descubrimiento del petróleo en Magallanes

El evento realizado esta mañana de viernes 29 de diciembre en el teatro Municipal de Punta Arenas contó con la asistencia del delegado presidencial José Ruiz Pivcevic, el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich, la SEREMI de Energía, María Luisa Ojeda, el gerente general de ENAP, Julio Friedmann, además del gerente de ENAP Magallanes, Rodrigo Bustamante, la Presidenta del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes Graciela Vásquez, representantes de la sociedad civil y familiares de los trabajadores de ENAP.



En la ocasión fueron distinguidas 113 trabajadoras y trabajadores que cumplieron entre 10 y 45 años de trayectoria laboral en la compañía y también se realizó un balance de los principales hitos de la compañía en 2023 y los desafíos para 2024. “Nos enorgullece celebrar este día que forma parte de la identidad de ENAP y quienes habitan la región magallánica. El trabajo que realizamos como empresa representa el pasado, el presente y el futuro de la sostenibilidad energética de Chile”, aseguró el gerente general de ENAP, Julio Friedmann, quien recalcó que la compañía realiza una de las actividades más relevantes en desde su creación en 1950.

Julio Freidmann, Gerente General de ENAP





En la misma línea se pronunció el gerente de ENAP Magallanes, Rodrigo Bustamante, quien dijo: “hoy es un día para poner en valor todo lo que hemos hecho, especialmente, los esfuerzos que llevamos a cabo en la exploración y generación de energías verdes, como el proyecto piloto en Cabo Negro para producir la primera molécula de hidrógeno verde el 2025 y la firma de acuerdos con diversas empresas que permitirán desarrollar infraestructura habilitante para el hidrógeno verde en la región”.

El Presidente del Sindicato de Profesionales de ENAP Magallanes Guido Kusanovic señaló a su vez. » La pregunta obligada de la comunidad magallánica a ENAP: ¿Hay Gas? Y nuestra respuesta es: ¡Si, hay mucho Gas! Con la confirmación de 800 millones de dólares de inversiones hasta el 2027, ya tenemos asegurados los próximos 20 años de consumos domiciliarios, industriales y petroquímicos. Lo que falta

es la voluntad del Ministerio de Energía y consecuentemente del gobierno, para dar el salto de escala y poder desarrollar nuevos proyectos que permitan no solo realizar la transición energética hacia las energías renovables en Magallanes, sino que también poder solucionar con nuestro gas la problemática medio ambiental y energética de la zona centro sur del país, desplazando los consumos de leña y otros combustibles fósiles. ¿Como se explica entonces la desafortunada declaración del presidente Boric? Quien señaló en un medio regional, y cito textual: «no hay petróleo y queda poco gas».

A nuestro entender, su origen radica en la intención política de instalar en la comunidad el concepto que la nueva industria del H2V viene a reemplazar a corto plazo la histórica explotación de los hidrocarburos en nuestra región. Nuestra reflexión es: ¿Por qué esa necesidad de querer potenciar una industria en desmedro de otra? ¿Por qué no pueden coexistir en una transición energética gradual y planificada, que de tiempo para que se solucionen los temas técnicos, ambientales y financieros aun no resueltos por

el H2V? ¿Sera acaso una estrategia encubierta para depreciar nuestra industria y el patrimonio de nuestras instalaciones y terrenos? ¿O quizás, más grave aún, el objetivo sea apropiarse y derivar parte del Aporte Compensatorio del Estado al Gas de Magallanes hacia proyectos de H2V, impactando directamente en un alza de las tarifas domiciliarias de gas natural? Que no nos engañen, el foco de

los proyectos de H2V que se están instalando en la región es para exportación hacia los países desarrollados que están dispuestos a financiar estos emprendimientos y, por lo tanto, en el corto y mediano plazo no reemplazarán la matriz energética regional, la cual seguirá dependiendo fundamentalmente del gas natural», señaló el dirigente gremial.

Esta visión fue compartida por el delegado presidencial, José Ruiz, quien señaló que “es innegable el tremendo aporte de ENAP al desarrollo económico y social de la región desde que se crea en 1950. Se ve que ha sido un aporte y un compromiso que se mantiene hasta hoy, además, con excelentes resultados”.



Graciela Vásquez, Presidenta Sindicato Trabajadores ENAP Magallanes

En su discurso, la Presidenta del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, Graciela Vásquez señaló: «Observamos con interés y con orgullo que los beneficios, resultados financieros y logros de esta empresa, ahora instalada en varios países de América Latina y el mundo, son el fruto de nuestro trabajo, de nuestra dedicación y compromiso. En esa línea, y pese a un PLAN ANUAL DE GESTION restringido para este 2024, desde Magallanes debemos ser rigurosos en eficientar nuestros costos, y poder llegar con fortaleza ante el Honorable Directorio exponiendo nuestras necesidades técnicas operativas sin que se diluyan hacia otros horizontes. Lo importante, nuestra cartera del Plan de Desarrollo de Negocios debe cumplirse al máximo en base a nuestras expectativas basadas en la prospección y exploración con foco en el desarrollo del play HEMMER-MANZANO, y continuar exitosamente Bloque CAHUIL y ARENAL.

Como en Magallanes convergen dos almas E&P y R&C esperamos un mayor compromiso respecto de la línea de Refinerias a través de su gerencia corporativa con el fin de mejorar la gestión con foco en Terminales y Laboratorios estableciendo desarrollo de carrera como también en infraestructura y mejor relacionamiento interno.

Nuestra prioridad, establecer una dotación conforme a las exigencias de las operaciones, considerando que hemos establecido acuerdos en Jornadas Excepcionales ante la autoridad del Trabajo conscientes que esos compromisos deben ser honrados por parte de la empresa.

Pese a lo anterior, se sigue incurriendo en sobrecargas fuera de horarios restringiéndoles sus descansos o prolongando feriados. Resulta contradictorio la adquisición de 2 camiones OFB para faenas de transporte si no hay ayudantes para la operación. Resulta contradictorio trabajar a medio turno con un equipo de servicio de pozos para Perforaciones como el HOPPER por falta de dotación.

Como organización sindical estamos trabajando en mejorar la gestión, valoración y respeto por el trabajo que realizamos a diario y por nuestros derechos como ciudadanos, como trabajadores y como personas, así avanzamos a pasos agigantados y seguros, pero debemos pensar que nunca es suficiente.»



El gerente de ENAP Magallanes Rodrigo Bustamante advirtió que si bien los resultados obtenidos en 2023 han sido buenos en términos financieros, el próximo año será desafiante debido a variables geopolíticas externas y otras complejidades propias de la industria. “Para navegar en este período más turbulento, vamos a poner especial foco para contener nuestros costos, avanzar en iniciativas de mejoramiento estructural del negocio y fortalecer la cultura de seguridad, competitividad y sostenibilidad de ENAP”, recalcó el gerente de la estatal en Magallanes.



A los reconocimientos a trabajadoras y trabajadores por años de servicio entregados en el Teatro Municipal, se sumaron las personas que recibieron sus galardones en los centros de trabajo de ENAP Magallanes en Gregorio, Posesión y Cerro Sombrero.



Asimismo, la jornada contempló premios en materia de seguridad a equipos destacados y al Espíritu Comunitario. Este último fue entregado a la concejala de la comuna de Primavera Blanca, Blanca Culun, por su trabajo colaborativo con ENAP y su permanente preocupación por la comunidad



El supervisor de mantenimiento mecánico de Perforaciones en ENAP y uno de los trabajadores premiados tras sus 45 años de servicio, Luis Gonzáles, destacó: “he tenido una experiencia muy grata en la empresa y aconsejo a los jóvenes que tengan compromiso con ella, que es una linda y estratégica empresa nacional, que quererla es cuidarla”.