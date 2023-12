Estudiante de doctorado de Centro IDEAL realiza pasantía en Corea del Sur

La estudiante permanecerá en la ciudad de Incheon entre el 5 de octubre y el 22 de diciembre.

María José Nariño, estudiante de doctorado del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) de la Universidad Austral de Chile (UACh), está realizando desde octubre y hasta fines de diciembre una pasantía en el Instituto Coreano de Investigación Polar en Corea del Sur, gracias a la beca Kopri (Korea Polar Research Institute).



María José realizó el año pasado una pasantía en el Centro IDEAL y trabajó junto al Dr. José Luis Iriarte, quien es jefe de la primera línea de procesos pelágicos. Además, actualmente se encuentra cursando el Doctorado en Ciencias de la Acuicultura en la UACh.



Desde Incheon, la tercera ciudad más grande de Corea del Sur, la investigadora explica que “esta beca es para trabajar con muestras de la estación de investigación King Sejong, que Corea tiene en la Antártica, y que está ubicada en las Islas Shetland del Sur”.



Señala que su objetivo es estudiar la dinámica estacional (condiciones de invierno y verano) e interanual (años 2021/2022) del fitoplancton en un escenario de bajo hielo marino.



Si bien cuenta que su experiencia ha sido difícil porque la metodología es diferente a la usada en Chile ―con muestras que no se degradan―, también agrega que “no solo he trabajado con la Antártica, que es el área en la que estoy acostumbrada a trabajar, sino que he tenido la oportunidad de ver muestras, por ejemplo, del Ártico y ver qué fitoplancton se encuentra allí y eso para mí es completamente nuevo y me ha fascinado”.



También afirma que “he tenido la posibilidad de conocer a bastantes investigadores, estudiantes de doctorado, post doctorales, que tienen mucha experiencia en temas antárticos y árticos. He tenido la posibilidad de hablar y conversar con ellos. Ha sido una muy buena experiencia para mí”.