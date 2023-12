Fiscalizan sistemas de retención infantil y hacen llamado a proteger a niños y niñas en los traslados vehiculares en Magallanes

* Por su parte Senda hizo llamado a no consumir ningún tipo de sustancias al momento de la conducción y anunció controles vehiculares durante el fin de semana largo.

Desde el 2017 la ley dispone que las y los niños deben ser transportados en dispositivos de seguridad acordes a su edad, peso y talla. Es por ello que Sernac junto a Senda y la seremi de Transportes y Telecomunicaciones como integrantes de la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito Coreset, se dieron cita en el mall de Punta Arenas para entregar al público material informativo relacionado al correcto uso de estos elementos de protección de la niñez.

“Estamos haciendo un llamado preventivo a las personas que visitan el mall, junto con la realización de una fiscalización de los sistemas de retención infantil, ya que la regla establece que deben cumplir con la certificación afín a la norma europea o norteamericana de fabricación”, señaló la directora regional de Sernac Pamela Ramírez.

Según informó Ramírez, la Ley del Consumidor indica cuáles son los requisitos que deben cumplir los productos en términos de rotulación acordes con los estándares de calidad exigidos, como informar claramente el origen, el año de fabricación, que el manual de instrucciones se encuentre en castellano para asegurar su correcta instalación y que de esta forma quede debidamente anclado al vehículo evitando cualquier riesgo de exposición a peligros en caso de eventuales siniestros viales.

Fiscalizadores del Sernac realizaron su labor inspectiva en todas las tiendas que venden estos dispositivos de seguridad del recinto comercial y se hizo entrega de volantes con la información necesaria para la eficaz adquisición y uso de estos importantes productos.

Consumo indebido

Otro peligro que pueden correr las y los menores de edad es el de subirse a un vehículo conducido por alguien que ha consumido alcohol u otras drogas. Por ello y en el marco del fin de semana largo la directora regional de Senda Lorena Guala dijo que “estamos junto a Coreset haciendo el llamado a la comunidad a recordar que el consumo es incompatible con la conducción”.

“Llamamos a las personas a que eviten los riesgos. Basta con tener en consideración algunas medidas como por ejemplo: ‘si vas a conducir no consumas alcohol ni otras drogas, no te subas a vehículos donde conduzcan personas que estén bajos los efectos del alcohol y preocúpate que tus familiares y amigos no beban alcohol si van a conducir”, finalizó.