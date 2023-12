Gremios del turismo de Magallanes cuestionan trato directo de CONAF con Ticketpro, para el sistema de venta de entradas a Areas Silvestres Protegidas

Los gremios de Magallanes se suman a la solicitud de Fedetur de exigir que el actual proveedor del servicio se mantenga por lo menos hasta abril 2024.

Jueves 14 de diciembre 2023.- Luego de declarar desierta la licitación para el sistema de venta de entradas a todas las Áreas Silvestres Protegidas de Chile, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, informó a los gremios del turismo que a través de un trato directo el sistema se entregará a Ticketpro, plataforma que administrará el sistema durante los próximos tres años.

La medida genera inquietud en los gremios turísticos de Magallanes, que consideran inaceptable la falta de transparencia de esta adjudicación.

“Ha sido un fuerte golpe bajo para el turismo la falta de prolijidad que ha tenido CONAF, con el proceso de licitación para un nuevo sistema de la venta de entradas a parques nacionales a nivel nacional. No es posible que después de meses de conversación en la mesa MEP, se nos haga saber, a sólo 2 semanas del término del sistema actual, que la licitación quedo desierta. Además, que se tomó directamente un reemplazo (sin licitación), y como guinda de la torta, que comenzará a operar con sólo 10 días de marcha blanca, en plena temporada turística, el 1 de enero. Es una gran desilusión, sentir que en estas reuniones público/privadas sean una pérdida de tiempo, donde realmente no se escuchan las necesidades reales de nuestro sector, y finalmente, solo se nos informa de las decisiones que ya fueron tomadas”, expresó Silvia Muñoz Urbina, gerente de la Asociación de Empresas de Turismo Austro Chile.

Los representantes del turismo instan a CONAF a proporcionar detalles sobre este trato directo, considerando inaceptable la falta de transparencia en dicha situación, y que es imperativo que se compartan antecedentes para esclarecer este proceso.

“Existe una molestia generalizada en el sector por la forma que se desarrolló esta licitación. Si bien este proceso quedo desierto, se adjudicó mediante un trato directo a una de las empresas que no cumplía con los requisitos técnicos para ganar la licitación. Estas prácticas son las que debemos evitar en el sector público, ya que sólo desprestigian procesos que deben ser transparentes. Por otro lado, el nuevo operador del servicio tiene 3 semana para comenzar a funcionar, sin una marcha blanca, lo que es preocupante. Creíamos que iban a estar ambos sistemas funcionando en paralelo por lo menos 3 meses, considerando que su puesta en marcha será en plena temporada turística. Sin dudas, el sistema será una nueva traba para recibir a los visitantes”, explicó la gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, Sara Adema Yusta.

Si bien los gremios reconocen que legalmente estas prácticas son permisibles, subrayan la importancia de evitarlas para fortalecer la confianza en los procesos administrativos. Consideran que la transparencia, y respetar los acuerdos tomados en conjunto entre el sector público- privado son fundamentales para garantizar la integridad de un proceso de adjudicación.

“En diferentes reuniones con el sector público los gremios advirtieron que el cambio de plataforma para adquirir los ingresos a las áreas silvestres protegidas no debía realizarse en plena temporada turística ya que, de la funcionalidad de éstas dependen buena parte de las operaciones del sector. Durante las reuniones transcurridas sobre este tema se tomó el acuerdo de una marcha blanca por parte de la nueva plataforma que comenzaría a funcionar en paralelo con la anterior hasta abril del 2024. Sin embargo, el panorama actual sobre este tema deja al sector turismo con una profunda molestia y preocupación por la pésima improvisación, la falta de consideración y entendimiento por parte de CONAF con los visitantes, con las pequeñas empresas, con los trabajadores y todos los que dependen de la actividad turística al no respetar los acuerdos tomados en reuniones de carácter nacional. Claramente no actuaron a tiempo y se aprecia una decisión de no querer hacer las cosas bien”, puntualizó la gerente de Gerente Cámara de Turismo de Última Esperanza.

Añadió que, en conjunto con los gremios de Magallanes, apoyan la exigencia que realizó la Federación de Empresas de Turismo, de que se mantenga el actual proveedor, al menos hasta abril de 2024. “Nos sumamos a la solicitud de extender el contrato con la empresa que actualmente está operando el sistema, y pedimos un periodo de marcha blanca para la nueva plataforma que, indiscutiblemente, va a requerir pulir todos detalles, y así evitar todo tipo de riesgo que pueda afectar a la economía de las micro y pequeñas empresas de turismo”, finalizó.