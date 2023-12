La historia de Eric Jofré, vicecampeón de los Juegos Sudamericanos Escolares (EPI) | Gobierno entrega reconocimiento a joven judoca de la Escuela España

El deportista es parte del programa Promesas Chile del IND Magallanes y, logró un cupo para el certamen continental tras triunfar en la etapa comunal, regional y coronarse campeón nacional.



Eric Fuentes Jofré, 14 años, no lleva la cuenta de cuántas veces ha caído durante sus entrenamientos. En su última actuación los fantasmas de la derrota lo invadieron. Combatir con los mejores de cada país lo tenía asustado, no quería fallar. Y se aferró a la familia, a sus abuelas presentes en el Estadio nacional y a las palabras que el judoca magallánico, Thomas Briceño, le dijo el día previo a iniciar la competencia: “¿Estás listo para la guerra y a darlo todo? Tienes que estar tranquilo, yo antes de cada competencia siempre me pongo nervioso”.



El resultado fue triunfal: Eric ganó la medalla de plata en el Sudamericano Escolar celebrado en Santiago. Este segundo lugar lo catapulta hoy entre los talentos más destacados a nivel nacional. «Ya no es una promesa, sino una realidad», afirmó José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial regional, mientras le entregaba un reconocimiento por su actuación deportiva, junto al seremi de Deportes, Alejandro Olate, Héctor Serka, director regional del IND. En el sencillo acto estuvieron presentes sus padres y entrenadores.



“Hoy, destacamos la historia de Eric no solo como un homenaje a sus logros, sino como un llamado inspirador a todos los jóvenes. Su determinación y enfoque en el deporte no solo lo llevaron a la victoria en el tatami, sino que también le brindaron lecciones invaluables sobre resiliencia, trabajo en equipo y autodisciplina”, destacó Ruiz.



Eric comenzó. A los 11 años a practicar judo y su avance fue vertiginoso. Comenzó en el Club Pudeto y tempranamente integró el programa Promesas Chile del IND Magallanes. Se trata de una instancia eminentemente formativa, con etapas infantil y juvenil. Lo que busca es formar deportistas que puedan ser parte de las selecciones nacionales adultas, y mejorar los estándares competitivos del país.



“Hace cinco años que practico esta disciplina, en el sudamericano pasado no clasifiqué a la siguiente etapa por lo que sentí algo de miedo en esta versión. Mi familia fue un apoyo fundamental para ganar esta medalla”, cuenta Eric Fuentes.



En el evento sudamericano, 1,500 adolescentes de entre 12 y 14 años, representando a 10 países, participaron activamente. Compitieron en un total de 11 disciplinas deportivas, que abarcaron desde ajedrez, atletismo y atletismo adaptado hasta balonmano, básquetbol, futsal, judo, natación, tenis de mesa, vóleibol y paranatación.



«Me embarga de orgullo. Es una emoción profunda verlo alcanzar este logro, especialmente sabiendo los accidentes y las dificultades que ha enfrentado», comparte Jeniffer Jofré, la madre de Eric. Ella valora el esfuerzo, la constancia y la capacidad de superar obstáculos que ha demostrado su hijo. Se siente comprometida a respaldarlo, brindándole ánimo y apoyo en todos los aspectos. «Como madre, siempre estoy ahí, en la sombra, observando lo que nadie más ve. Cuando me dice ‘mamá, necesito ir hacia este lado’ o ‘hay entrenamiento allá’, ahí estoy. Es como estar en esa parte de atrás que a veces pasa desapercibida, pero que es fundamental».