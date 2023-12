Niños y niñas de Río Verde, Laguna Blanca y Punta Arenas conocieron animales exóticos a través del instrumento Explora tu Ciencia de PAR Explora Magallanes



Un taller de “Experiencia con animales exóticos “, realizó el PAR Explora Magallanes -perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes- a través del instrumento Explora tu Ciencia a niños y niñas de las Escuelas Diego Portales de Laguna Blanca, Bernardo de Bruyne de Río Verde, Escuela Argentina, Escuela Paul Harris y el Jardín infantil Colores del Viento de Punta Arenas y dictado por el Ingeniero Agrónomo, Jorge Uribe.

Al respecto, el encargado del taller, Jorge Uribe, comentó que “la verdad siempre es grato ver el interés de los niños por ver, saber sobre los animales, por querer aprender cosas nuevas y diferentes. Además de sacarlos del esquema tradicional y llevarlos conocer experiencias nuevas sobre todo en nuestra región. El propósito de este taller es siempre entregar conocimiento y experiencia y que los niños puedan ver animales que no son de nuestro país y llevarlos a todas las escuelas que se pueda, cosa de crear experiencias nuevas”.

En tanto, la directora de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, dijo que “quiero

agradecer la disposición de todas las escuelas para realizar este taller y el

gran entusiasmo que tuvimos de los y las estudiantes por conocer, aprender y aclarar sus inquietudes de los animales exóticos, ya que para nosotros es muy importante generar talleres o charlas relacionada a la ciencia y además descentralizar el conocimiento llevándolo a diversos establecimientos educacionales, ubicados en distintas localidades de la región”.

Los y las estudiantes, disfrutaron de la actividad. Uno de ellos fue, Máximo Rojas de la Escuela Diego Portales, comentó que “me pareció entretenido, y los animales están raros porque nunca los había visto”. Otro de ellos, fue Antonella Ulloa de la Escuela Diego Portales, señaló que “me gustó mucho el taller porque me interesan mucho los animales y porque me gustó sentir la textura de los animales exóticos” y la Victoria Gómez del Jardín Infantil Colores del Viento, dijo que “divertido, porque me di cuenta que algunos animales cambiaron de piel como la serpiente”.