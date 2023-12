«No hay petróleo y queda poco gas» declaró el Presidente Gabriel Boric

Tras los dichos del Presidente Boric, Guido Kusanovic, líder de los profesionales de ENAP Magallanes, envió un recado al Ministro de Energía, Diego Pardow. “Le sugerimos al Ministro conversar con su “jefe”, y le informe que en Magallanes estamos en condiciones de asegurar el suministro de gas al menos para las próximas dos décadas”.



Punta Arenas, 17 de diciembre de 2023.- “Ya no hay petróleo y queda poco gas y en una región aislada como la nuestra, hay que buscar nuevas fuentes de inversión”, fueron parte de las palabras del presidente Gabriel Boric, durante una entrevista realizada por un medio de comunicación regional, a pocos minutos del arribo del primer mandatario a Punta Arenas. Estas palabras, no dejaron para nada indiferente al presidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales de ENAP Magallanes, Guido Kusanovic, quien lamentó profundamente la falta de conocimiento del primer mandatario, lo que deja en evidencia la pésima asesoría y gestión del propio Ministro de Energía Diego Pardow.



“Nos ha golpeado duramente lo declarado por el Presidente Boric, considerando que es nieto de un pionero del petróleo e hijo de un ex gerente de nuestra empresa”, indicó Kusanovic, quien agregó que “al margen de este dato, que a la luz de los hechos pasa a ser un mero antecedente, lo que podemos entender o interpretar de sus palabras, es la poca voluntad del Gobierno y del Ministro de la cartera, de invertir en nuevos proyectos de gas e hidrocarburos en general. Solo recordar que hace unas semanas Pardow dijo que en Chile no se producía petróleo y anteriormente desligó su responsabilidad en el conflicto de los CEOPs; sumado a su desidia e inacción sobre las irregularidades denunciadas por los Sindicatos de Enap”.



“En Magallanes seguiremos dependiendo de nuestro gas de aquí a los próximos 20 años”



En relación al desarrollo del Hidrógeno Verde, el Sindicato de Profesionales de ENAP Magallanes es claro en valorar el avance hacia las energías limpias, sin embargo, indicaron, no puede ser en desmedro de los hidrocarburos que han dado tanto a la región desde su descubrimiento en 1945. “El gobierno no ha tenido una postura clara y firme sobre la participación de Enap en el H2V. Para nosotros, el rol de ENAP debe ser protagónico y no un actor de reparto, menos aún ser solo un soporte logístico y facilitar terrenos como una «inmobiliaria», sentenció.



Kusanovic concluyó que, como Sindicato, esperan que las autoridades nacionales realmente se tomen en serio trabajar al pie del cañón, como lo señaló el Presidente Boric en Magallanes, y si realmente vaticinan un exitoso 2024, con buenas noticias, que al menos demuestren rigurosidad y conocimiento. Al Ministro Pardow le sugerimos conversar con su “jefe”, y le informe que en Magallanes estamos en condiciones de asegurar el suministro de gas al menos para las próximas dos décadas; que le informe a su “jefe” sobre el plan de inversiones aprobado en ENAP Magallanes, cuya cifra alcanza los US$800 millones al 2027”.