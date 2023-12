Otro clavo caliente para agujerear el cinturón | Ichiro | Diario Prensa Ushuaia | Opinión

No importa el ganador. Es anecdótico a esta altura. Aumentos del combustible de esta magnitud, obviamente apuntan al bolsillo del trabajador y de su empleador. Nadie se beneficia con estás medidas. ¿Acaso creer que estar mal dos años va a alcanzar, como si se tratara de una cuestión de fe religiosa, que en el futuro vamos a estar bien?.

Hagamos una simple cuenta: Un empleado público que gana un sueldo promedio de $ 300.000… ¿Cómo hace para pagar el alquiler, la comida, el transporte, los servicios, el celular, la vestimenta, algo de recreación y los remedios en caso que los necesite?.

Con una devaluación del 100% y con sueldos que ya venían diluidos por la inflación del gobierno anterior, no hay forma.



El que tenía dólares o ahorros los tendrá que cambiar en el mercado oficial o negro para poder vivir. El dinero que la clase media tenía en el colchón será el que banque la falta de dólares y la fiesta de mil familias. Van a sacarle los ahorros al que fue comprando de a 200 para resguardarse de la inflacion.

Esta película ya la vimos. Es mala como Rocky V y peor que Van Halen III.

En este contexto la violencia irá en ascenso en la calle, en el trato cotidiano y la casa. Aumentará el consumo de alcohol y de ansiolíticos.

Y en cuanto al protocolo anti piquete: ¿cárcel o bala?. Eso proponen los dirigentes oficialistas. La brillante solución a la protesta que se les ocurrió frente al ajuste.

El aumento de los medicamentos desde noviembre a la fecha fue del 85% y las obras sociales no podrán afrontar los gastos en los tratamientos de las enfermedades crónicas.

No se necesita ser opositor, ni peronista, ni un zurdo de mierda o como quieran llamar al que vea lo obvio, para darse cuenta.

Es lamentable, pero el futuro tiene olor a cuero quemado por el clavo.



