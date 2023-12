Pescadores artesanales de Punta Arenas cortan Ruta 9 Norte | Reclaman del gobierno un bono de $ 1 millón de pesos y una rebaja de impuestos

Esta tarde de sábado 30 de diciembre un grupo de pescadores artesanales han procedido a instalar barricadas de neumáticos incendiados en el cruce de la Ruta 9 Norte de Punta Arenas, frente a la empresa naviera TABSA.



Los manifestantes exigen del gobierno un bono de $ 1 millón de pesos para cada uno de ellos y la rebaja de impuestos, debido a que resultaron por la baja del precio de la luga que le comprar algunas empresas en la región de Magallanes, además de la escasez de la centolla. María Antonia Arizmendi, presidenta de uno de los sindicatos de pescadores artesanales de Punta Carrera expresó esta tarde que “las autoridades no nos están dando la solución que nosotros necesitamos, estamos en una crisis económica, el sector pesquero artesanal estamos en una crisis que no se puede sustentar y lo que queremos nosotros es que nos den un bono de $ 1 millón de pesos.”

El dirigente Jorge Gallardo a su vez indicó que «esto lo venimos señalando hace mucho tiempo porque hoy día no han sido cumplidas nuestras demandas y esa es la razón de esta movilización y esto es una marcha blanca, no es un paro definitivo, este es un previo aviso para la autoridad, porque lo que se viene, se viene bastante complicado, así es que debemos señalar que el gobierno regional le dio la espalda a la pesca artesanal. Nosotros estamos pidiendo un bono y ese bono se lo dieron a la gente del norte no a la gente de Magallanes.”

Agregó además que “el delegado regional, la autoridad regional no ha llegado a ningún acuerdo con la pesca artesanal, ninguna solución ha habido aquí para nosotros, entonces, el martes, queremos dejar que pase el año nuevo, porque lo que se viene es masivo.”

Demandan apoyo en los combustibles, un bono de $ 1 millón de pesos para cada uno de los pescadores artesanales en paro y proyectos para reparar las embarcaciones y los motores.

Los pescadores amenazan que se va a extender la actual manifestación hasta que el Gobierno les entregue un bono de $ 1 millón de pesos: “este gobierno no nos escucha, estamos peor que en años atrás”, manifestó María Antonia Arizmendi.

Una manifestación similar realizan esta tarde un grupo de pescadores artesanales en la ruta de acceso a Puerto Natales.

Los manifestantes, un grupo de unos 30 pescadores artesanales, han cortado el tránsito, interrumpiendo en forma selectiva la circulación de vehículos que se mueven hacia el aeropuerto Carlos Ibañez del Campo y a Puerto Natales. El acceso desde el norte de la ruta no está completamente interrumpido.

Hasta las 17 horas de esta tarde, Carabineros se ha hecho presente en el lugar sin intervenir.

Noticia en desarrollo.