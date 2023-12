Polémica renuncia de profesor del Colegio Alemán de Punta Arenas, por conductas inapropiadas de sus alumnos durante gira de estudios en Alemania

Un docente del Deutsche Schule (Colegio Alemán) de Punta Arenas renunció en plena gira de estudios a Europa debido a las graves faltas que cometieron sus estudiantes durante el viaje. El hecho ha llegado a la prensa nacional y ha sido denunciado en todos los grandes medios de comunicación del país, generando una polémica pública que continúa por estos días.

No es habitual ni frecuente que un colegio de Punta Arenas esté en medio de una polémica que involucra a la dirección del establecimiento, a los alumnos, a los padres y apoderados.

Se trata del docente Sebastián Vargas, profesor jefe del tercero medio A del Colegio Alemán de Punta Arenas, quién acompañó a 48 estudiantes a una gira de estudios a la República Federal de Alemania, donde visitarían Berlín, Colonia, Frankfurt, entre otras ciudades.

Junto a otros tres profesores, eran los responsables del bienestar de los menores durante el viaje que duraría entre el 19 de noviembre al 19 de diciembre.

LOS HECHOS.

El docente denunció que “chicos del grupo se organizaron, se apartaron de la zona segura, compraron harta droga con la intención de usarla con más compañeros”.

“La trajeron al hotel, arriesgando a todos los demás e incomodaron a compañeros que no comparten esos vicios”. El profesor acusó que los mismos apoderados que acompañaron la gira de estudios se habrían opuesto a un castigo contra los descarriados estudiantes. “Esta desautorización de ustedes, protegiéndolos de una reprimenda razonable después de cometer un delito, me ha causado un daño psicológico tremendo, generando problemas personales, familiares, laborales y sociales, que no aguanto más”, expresó el docente en su carta de renuncia.

En dicha carta el profesor Vargas escribió que “los chicos y ustedes han causado un daño irreversible en mi autoestima y autoridad como profesor, lo que hace inviable mi permanencia acá en el extranjero con los chicos. Por lo que dejo la gira, porque, entre otras cosas, ya no tengo el respeto, ni la confianza, ni piso con los chicos, ni con ustedes, para seguir guiándolos”.

El Centro de Padres del Colegio Alemán de Punta Arenas sostuvo una reunión con las distintas directivas de apoderados del establecimiento para abordar esta inédita situación. En la reunión, se comunicó el texto la carta de renuncia emitida por el docente, informando además que fue la Sociedad Escolar Alemana (SEA), la entidad responsable del Colegio Alemán de Punta Arenas, que no habría permitido el retorno anticipado de los estudiantes al país.

Ante esta situación, los apoderados decidieron respaldar al renunciado profesor Sebastián Vargas.