Trabajadoras y trabajadores de SERNAMEG Magallanes se pronuncian ante la renuncia de la Directora Regional

Los trabajadores y trabajadoras del SERNAMEG en Magallanes han emitido una declaración pública, a propósito de los hechos denunciados en un Centro de Acogida del servicio y que dieron como resultado la solicitud de renuncia de la Directora Regional por parte de la Dirección Nacional y cuyo texto es el siguiente:

«En virtud de lo acontecido el día miércoles 29 de noviembre del año en curso, con la solicitud de

renuncia de la Directora Regional de SernamEG Magallanes y Antártica Chilena, nos vemos en la

imperiosa necesidad de manifestar nuestra posición como trabajadores y trabajadoras de esta

Dirección Regional.

Las medidas mencionadas en el comunicado que se difundió en las redes sociales de SernamEG Chile

el día miércoles 29 de noviembre, sobre la situación de la Casa de Acogida de Punta Arenas,

obedecen exclusivamente a la planificación de acciones tomadas por esta Dirección Regional, donde

no existió el respaldo y acompañamiento desde la Dirección Nacional, lo cual fue solicitado en

reiteradas ocasiones.

La ex Directora Regional de SernamEG Magallanes, siempre mantuvo una participación activa,

procurando que las supervisiones técnicas se realicen de acuerdo al modelo de intervención,

asesorando al organismo ejecutor continuamente, para que éste de cumplimiento al convenio

suscrito y entregue respuesta oportuna a las demandas presentadas por las mujeres residentes de

la Casa de Acogida de Punta Arenas. Por lo tanto, la decisión de solicitar la renuncia a la Directora

Regional, no se condice con la gestión realizada, ni con la real intención de buscar soluciones en el

territorio, siendo ésta infundada y arbitraria.

La Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Magallanes y Antártica Chilena, también estuvo al

tanto de los hechos desde el comienzo, o a lo menos desde el día 14 de octubre del presente año.

Sin embargo, nunca demostró su colaboración para resolver este conflicto, manteniendo contacto

permanente con una de las mujeres residentes, de manera directa y con nula vinculación con el

Equipo Regional de SernamEG Magallanes, para realizar acciones en conjunto. La Directora Regional

con el objeto de buscar soluciones y unificar criterios, cita a la Seremi a reunión en dos

oportunidades, el día 30 de octubre y el día lunes recién pasado. Las medidas señaladas por la

Seremi en su declaración el día de hoy, solo son resorte y acciones realizadas desde SernamEG

Magallanes.

No podemos soslayar el hecho de que nos afecta la decisión tomada por la Autoridad Nacional, más

aún en el proceso administrativo-técnico que nos encontramos, para dar cierre al año calendario y

garantizar la continuidad de los programas. En la actualidad, se está trabajando en un rediseño del

modelo de intervención de Violencias de Género, el cual no incluye un aumento presupuestario para

la Unidad en la región, precarizando el servicio que se le entrega a las mujeres que viven violencia y

las condiciones de trabajo de los equipos ejecutores, agravando aún más esta situación. De este

modo, el incremento presupuestario anunciado en el comunicado, no contempla un aumento en el

traspaso de recursos para la Dirección Regional de SernamEG Magallanes.

Queremos manifestar nuestro total y profundo desacuerdo en la forma en que la ex Directora

Regional ha sido expuesta mediáticamente a través de un comunicado oficial difundido en las redes

sociales de SernamEG Chile, de la Seremia de la Mujer y la Equidad de Género de la región de

Magallanes y Antártica Chilena, evidenciando una desprolijidad y falta de criterio en el manejo de

ésta situación coyuntural.

Entendemos la importancia de la misión y objetivos de nuestra querida Institución y el rol que le

compete en la aplicación de las políticas públicas que la sostiene, por lo que, le solicitamos a la

Directora Nacional de SernamEG que haga una propuesta que solucione la demanda de las mujeres,

garantizando los recursos y condiciones de seguridad necesarias para que los equipos ejecutores y

el Equipo Regional, realicen su trabajo. De la misma forma, convocamos a la Seremi de la Mujer y la

Equidad de Género de Magallanes asumir su responsabilidad como Autoridad Regional y ser parte

proactiva de la solución.



TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA.»