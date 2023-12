Trabajadores de Correos de Chile denuncian un centenar de despidos, cierre de sucursales, mala gestión y piden eliminar puestos de alta jerarquía, «que no aportan en nada pero cobran mucho»

El Sindicato de Profesionales y Técnicos de la Empresa de Correos de Chile, denunció y repudió tajantemente los despidos masivos que está efectuando la administración de la empresa. Estos despidos se iniciaron el 31 de octubre 2023, con el despido de 50 trabajadores (as) a nivel nacional, los que continuaron en días posteriores.



La organización laboral indicó que, «Rechazamos y repudiamos tajantemente los despidos por considerarlos abusivos y carentes de toda sensibilidad humana. Esta situación tiene muy preocupados y nerviosos a los trabajadores (as) de Correos, quienes está trabajando con estrés y temor, ya que no saben hasta cuándo podrán contar con su trabajo. Los despidos a nivel nacional continuaron el viernes 3 de noviembre 2023, llegando a una cifra cercana a los 100 trabajadores (as), despojando a más personas de sus trabajos, en momentos que el país estaría pasando por serios problemas, con muchas personas cesantes. Lo sorprendente de todo, es que quienes administran esta empresa del Estado no parecerían vislumbrar un plan de acción para revertir dicha situación, algo que el Gobierno de turno en su campaña, habría prometido disminuir la cesantía a nivel país».



Asimismo, el sindicato expresó que, «Hacemos un especial llamado al Señor Gabriel Boric Font, Presidente de Chile, a ocuparse y preocuparse de lo que está ocurriendo en Correos de Chile, como también a las distintas autoridades, Ministros, Presidente del SEP, Diputados, Senadores, para que quienes administran Correos de Chile, terminen con este flagelo, incertidumbre, miedo que existe en los trabajadores (as) de Correos de Chile, que estarían inquietos y preocupados, ya que no saben hasta cuándo podrán contar con su fuente laboral».



Los Dirigentes Sindicales repudiaron «con mucha fuerza esta drástica medida que estarían aplicando quienes administran esta empresa del Estado por considerarlas de poco tino, calidez y carentes de toda sensibilidad humana. Como Sindicato, le señalamos a la señora Tania Perich, Gerente General y a la señora Gloria Maldonado, Presidenta del Honorable Directorio, que ellos habrían tomado el camino más fácil: “Despedir Trabajadores (as) de nivel intermedio y sindicalizados” y que la cuenta una vez más, la estarían pagando los trabajadores (as) de nivel intermedio, sindicalizados, por malas decisiones, determinaciones de quienes han administrado esta empresa estatal en diferentes gobiernos, llegando a su momento más crítico en la administración del Gobierno anterior».



Asimismo, la agrupación sindical manifestó que «también vemos con preocupación, que la actual administración ha sido extremadamente lenta en la toma de decisiones y en definir proyectos, estrategias, para sacar a Correos de Chile del mal momento que está pasando, en nuestra opinión, tenemos un Directorio muy lento, lejano y poco comprometido, se demoraron más de 8 meses para contratar un Gerente General. Como representantes de un sector de trabajadores (as), desconocemos, no sabemos, qué proyectos, estrategias, tendrían para sacar a Correos de Chile del momento que está viviendo, solo se estarían limitando a despedir trabajadores (as) de nivel intermedio, sindicalizados, además cerrando Sucursales. Correos cumple un rol social, manteniendo conectados, comunicados a todos los habitantes del país, especialmente a quienes viven en las localidades más apartadas, donde no llegan las empresas privadas. Por ello nos sorprende, que se cierren Sucursales, bajo el argumento que no se financiarían, con esto mal podrían argumentar, quienes administran Correos de Chile, que estarían cumpliendo con su rol social y dando cumplimiento a los tratados internacionales y a la misión que le habría encomendado el Estado».



La dirigencia de los trabajadores indicó que, «Despedir 80, 100 o más trabajadores (as) de nivel intermedio, no soluciona el problema de fondo, a nuestro parecer, esta empresa necesita, de una vez por todas, una reingeniería, eliminando cargos de mayor jerarquía que no se justificarían, al no ser un real aporte para una gestión eficiente».



El sindicato recordó que «el Convenio Postal Universal, consagra, entre sus principios cardinales la obligación de cada Estado miembro de otorgar un “Servicio Postal Universal” (SPU), que consiste en el compromiso país de “Prestación permanente a los clientes de servicios postales básicos de calidad, en todos los puntos del territorio de un país miembro, a precios asequibles””, y agregó que «De acuerdo a lo anterior, en nuestra opinión, cerrar Sucursales, argumentando que no serían rentables, no se estaría cumpliendo con el Rol Social que tendría Correos de Chile, expresado en el artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley N° 10, de 1982, que crea la empresa, donde señala claramente que esta misión le corresponde a Correos de Chile, al disponer que: “Asimismo le corresponderá a la empresa cumplir los acuerdos y obligaciones que emanen de los convenios y tratados internacionales postales que suscriba el Estado de Chile”».