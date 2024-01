172 emprendedoras y emprendedores natalinos participan de Campeonato Comunal “Nada Nos Detiene” 2023



La Municipalidad de Natales a través de su Dirección de Desarrollo Local, colabora con la logística del evento y la entrega de 2 millones de pesos para los finalistas.



Con el objetivo de visibilizar los emprendimientos locales en Puerto Natales y posicionarlos en el mercado laboral, el 10 de enero en el salón del Cormorán de las Rocas, comenzaron los talleres enmarcados en el Campeonato Comunal de Emprendimiento “Nada nos Detiene”. La iniciativa es organizada por la Corporación G100 de Apoyo al Emprendimiento, la Fundación Nada Nos Detiene y la Municipalidad de Natales a través de su Dirección de Desarrollo Local (DIDEL).



“Nada nos Detiene” tiene como objetivo visibilizar las historias de emprendimiento que existen en la comuna, así como también disminuir las brechas de éxito empresarial debido a sesgos socioeconómicos. Para este año, el concurso se efectúa a nivel comunal, en donde 172 emprendedoras y emprendedores de Natales realizaron su inscripción; convocatoria significativa considerando que el año 2022 el campeonato se efectuó a nivel provincial.



La alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, se hizo presente en la primera jornada de talleres y entregó sus palabras a las y los emprendedores. La edil manifestó que “nuestra gestión municipal tiene un compromiso irrestricto con generar las mejores oportunidades, entregando todas las herramientas y el conocimiento necesario para que las emprendedoras y emprendedores puedan mejorar y obtener mejores resultados”.



La iniciativa consiste en la realización de cuatro talleres formativos impartidos por expertos en diversas aéreas, las cuales están dirigidas a las y los emprendedores locales. Al finalizar dicha etapa, los concursantes deberán enviar un video de pitch, el que será evaluado por un jurado quien seleccionará a los 10 finalistas. Los finalistas presentarán sus proyectos e historias ante un jurado, quien seleccionará a los ganadores del campeonato.



Los premios consisten en un incentivo monetario de $1 millón para el tercer y segundo lugar, y $3 millones para la ganadora o ganador. Asimismo, obtendrán una cápsula audiovisual de un minuto la que se reproducirá a través de las plataformas asociadas al campeonato Nada nos Detiene.



La Municipalidad de Natales colabora con un total de $4.200.000, los que consisten en la producción audiovisual, el registro video evento final, arriendo de la locación para eventos presenciales y los premios para el segundo y tercer lugar.



Por su parte, Sandra Ojeda, jefa de Fomento Productivo de la DIDEL, sostuvo que “esto es un beneficio no solo monetario, sino que también de inserción y de participación de talleres. Estos están enfocados en capacitar a los emprendedores para la realización del video de pitch”.



En tanto, Valeria Valdés, emprendedora quien participa del concurso, comentó que “esta jornada me pareció bastante interesante y motivadora, aprendes cosas que simplemente habías oído antes pero no estaban 100% internalizadas. Creo que es una buena estrategia para que los negocios de las personas de la comuna crezcan”.



El cuarto y último taller se efectuará el 15 de enero y será impartido de forma online, el cual consistirá en la preparación para el Pitch. El video de presentación de cada emprendedor y emprendedora deberá ser entregado durante enero, y los ganadores se darán a conocer a fin de mes.