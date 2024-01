73 ayudas técnicas comenzaron a entregarse en Punta Arenas a usuarios del programa Red Local de Apoyos y Cuidados

Sillas de ruedas, andadores, bastones, colchones antiescaras y barras de sujeción empezaron a ser distribuidas a los usuarios de este programa, que opera en las comunas de Punta Arenas, Natales y Cabo de Hornos, con un total de 156 diadas, concepto utilizado para referirse a la dupla conformada entre la persona que cuida y quien recibe el cuidado.

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, junto al Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, visitaron el hogar de una familia para hacer entrega de una silla de ruedas, las primeras ayudas técnicas que se están destinando a las personas usuarias del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados.

Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y ejecutado por la Municipalidad de Punta Arenas este programa contribuye a que las personas en situación de dependencia funcional mantengan o mejoren el desarrollo de las actividades básicas y situaciones de la vida diaria, y que las personas cuidadoras mantengan o disminuyan su nivel de sobrecarga.

Las autoridades fueron recibidas por Salvador Norambuena, mueblista de 53 años y que es parte del 16% de los hombres que en la región ejercen trabajos de cuidados no remunerado. Desde hace 5 años se dedica al cuidado de su madre y hermana, ambas con dependencia funcional. Comenta que “más que una obligación, el cuidar es algo que nace. Esto genera que uno tenga que hacerse el tiempo para estar con ellas, pero a la vez se agradece mucho los planes y programas que están saliendo ahora, porque las ayuda a ser más independientes”. En tanto, su hermana María Ester Norambuena, quien recibió una silla de ruedas de acuerdo a su plan de cuidados, cuenta que “el programa considera sesiones de terapia ocupacional, las cuales me han ayudado a movilizarme dentro de mi casa, y también en otros lugares, lo que me genera más seguridad y confianza”.

El Seremi Mimica explicó que el programa está atendiendo en la región a 156 diadas o duplas integradas por la persona que cuida y quien recibe los cuidados. “Este programa fue creado en el 2017 y hoy está siendo fortalecido por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric porque entendemos el cuidado como un derecho humano y social, que debe dejar de ser concebido en la intimidad de las familias y al mundo de lo femenino. Será parte del Sistema Nacional de Cuidados Chile Cuida que estamos diseñando para articular los programas, beneficios y prestaciones que se han ido reforzando y creando de manera intersectorial para involucrar al Estado en las labores de cuidados”, manifestó.

A su vez, el Alcalde Claudio Radonich destacó la importancia del trabajo sistémico en materia de cuidados. “Estamos entregando una silla de ruedas que es muy importante dentro del programa, el que además incluye terapias permanentes, las que se complementan con la oferta que entrega el centro de rehabilitación y la de nuestros consultorios. Con todo esto tenemos a una persona mucho más autónoma que hace un tiempo atrás. Por eso este sistema debe tener un componente material, uno de salud, y una coordinación para que finalmente todos los esfuerzos busquen lo que estamos viendo ahora: mayor autonomía, una persona más integrada y un cuidador con menos trabajo”, señaló.

Las ayudas técnicas que se entregarán en la comuna de Punta Arenas corresponden a 7 sillas de ruedas, 5 andadores, 7 bastones, 7 cojines antiescaras, 7 colchones antiescaras y un total de 40 barras de sujeción.

Atención especial para actualizar el Registro Social de Hogares

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia habilitó un complemento en el Registro Social de Hogares (RSH) que está contribuyendo a cuantificar a las personas que ejercen cuidados, y a quienes están siendo cuidadas por encontrarse en situación de dependencia funcional.

Acreditarse como persona cuidadora permite solicitar una credencial o un certificado que reconoce esta calidad y que entrega atención preferente en las sucursales y oficinas de atención de público del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Registro Civil e Identificación, ChileAtiende, BancoEstado, Correos Chile y en las oficinas del Registro Social de Hogares (RSH) de los 10 municipios que existen en Magallanes.

Para ayudar a la ciudadanía en el trámite de actualización del RSH, la Municipalidad de Punta Arenas realizará este viernes 26 de enero y el viernes 2 de febrero una jornada de atención especial en Av. Independencia 826, en un horario de 17:00 a 21:00 horas.