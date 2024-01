Avanza proyecto del senador Kusanovic que exige áreas de descanso y asientos suficientes para adultos mayores y personas con discapacidad en espacios públicos | La iniciativa fue respaldada de manera unánime por el Senado



Un importante avance en el trámite legislativo tuvo el proyecto de ley del senador Alejandro Kusanovic que modifica la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad, para disponer de áreas de descanso y asientos suficientes en espacios de acceso a público, el que tuvo un amplio respaldo en su discusión general en la Sala del Senado y deberá ser revisada en forma particular en comisión de Adulto Mayor y Discapacidad.

En la instancia, parlamentarios de manera transversal respaldaron y valoraron la iniciativa, es así como senador independiente Sebastián Keitel aprovecho de felicitar al senador Kusanovic por esta iniciativa y “darle espacio con mayor dignidad y accesibilidad a personas que son adultos mayores y quienes tienen un grado de discapacidad”. Mientras que el senador DC Ivan Flores manifestó su apoyo señalando que “voy a acompañar este proyecto, que ha impulsado mi colega Kusanovic de la región de Magallanes, y por cierto todo lo que sea necesario apoyar, por la vía de la obligación legal para que se cumpla y ojalá con un sistema de fiscalización mucho mejor».

Por su parte, el senador de la UDI, David Sandoval coincidió con su par: “quiero felicitar al autor material de este tema, el senador Alejandro Kusanovic, quien nos invitó a ser parte de esta iniciativa, a consecuencia que el constató que, en su desplazamiento, entre ellos el caso del aeropuerto, los espacios han sido eliminados. Hemos visto vergonzosamente, como las personas mayores buscan los lugares más increíbles, a veces sentarse sobre las maletas, habla de condiciones humanas que, curiosamente las empresas, servicios públicos, sin ninguna consideración humana, omiten”.

El senador Kusanovic, junto con agradecer el apoyo unánime de los senadores, expreso “espero que este proyecto continúe su avance como lo viene haciendo, ya que necesitamos mejores condiciones para nuestros adultos mayores y personas que por su condición requieren de áreas de descanso y asientos adecuados, no como está pasando ahora, que no hay ni donde sentarse” finalizo.