CARTAS AL DIRECTOR | Sólo la recta conciencia | Antonio Yakcich Furche

Señor Director:



Ante opiniones tan disímiles en las más diversas materias, expresadas a diario por personas públicas o líderes de opinión, el ciudadano común muchas veces se pregunta, que postura adoptar.

Lo primero que deberían tener en cuenta los hombres y mujeres “de a pie”, entre los cuales me incluyo, es que pese a no tener acceso a que su opinión sea difundida por diversos medios, se puede y se debe tener una postura en las materias de interés nacional o local.

Lo anterior es algo necesario, por cuanto es la base sobre la cual la ciudadanía hace sentir su opinión.

Cuando su sentir no se relaciona en nada con lo que las figuras públicas hacen presente, recuerde que usted es por sí solo una figura única e independiente que tiene como derecho principal, el pensar libremente.

Entonces, asumamos nuestras propias ideas y opiniones sobre los acontecimientos que a diario observamos, tomando como gran referente nuestra recta conciencia.





ANTONIO YAKCICH FURCHE

Historiador