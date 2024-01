Científicas magallánicas investigarán floraciones de algas y prehistoria del ictiosaurio gracias a Fondecyt de Iniciación | Paula Viano Santana

La Dra. Claudia Andrade realizará un seguimiento del impacto de la proliferación de algas nocivas (FAN) en las comunidades bentónicas en el sur de Chile, y la Dra. Judith Pardo va a contrastar las transiciones paleoecológicas y dinámicas de poblaciones de ictiosaurios prehistóricos del Pacífico chileno, con las del ex Océano Tetis, actual Océano Índico.



El financiamiento de la ciencia en Chile se obtiene, principalmente, por vía concursable. De ahí la satisfacción que existe en la Universidad de Magallanes (UMAG), tras la obtención de recursos para dos proyectos FONDECYT de Iniciación 2024, postulados por igual número de académicas del Instituto de la Patagonia.



Se trata de la Dra. Claudia Andrade Díaz, bióloga marina del Laboratorio de Ecología Funcional (LEF), y de la Dra. Judith Pardo Pérez, paleontóloga del Centro de Investigaciones GAIA Antártica (CIGA), quienes han destacado por sus aportes en la generación de conocimientos y vocaciones científicas de Chile, en los ámbitos de las ciencias marinas y la paleontología. Gracias a este nuevo apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) por tres años, las científicas podrán continuar sus líneas de investigación, tanto para comprender y mitigar los efectos del cambio climático y de la actividad humana en los ecosistemas marinos, como para reconstruir la prehistoria de los ictiosaurios en Sudamérica.



La Dra. Flavia Morello Repetto, directora del Instituto de la Patagonia, felicitó orgullosa a las académicas por la adjudicación de sus proyectos. Lo mismo hizo la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Postgrado, Dra. Claudia Estrada Goic, quien las calificó como “jóvenes y prometedoras investigadoras”, y destacó sus esfuerzos “tanto individuales como colectivos, que nos enorgullecen como institución, y no sólo agradecemos el trabajo realizado que ha tenido sus frutos, sino que comprometemos nuestro apoyo durante la ejecución de los mismos”.



En su página de Instagram, la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de la Macrozona Austral hizo lo suyo, valorando estos recursos que buscan “fomentar y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de excelencia, a través de la promoción de nuevos/as investigadores/as, mediante el financiamiento de proyectos de 2 a 3 años de duración, en todas las áreas del conocimiento”.



¿Qué investigará la Dra. Pardo con estos fondos?



Los ictiosaurios que estudia la Dra. Pardo, eran reptiles marinos que habitaban los océanos durante la Era Mesozoica, y son considerados como los animales con cuatro extremidades (tetrápodos) marinos mejor adaptados que vivieron en los mares. La mayor parte de su registro fósil procede del hemisferio norte y de unas pocas localidades del hemisferio sur.



En Chile, los ictiosaurios han sido reportados en diferentes regiones del país, pero los más abundantes son los del Cretácico Temprano de la región de Magallanes, donde han aparecido más de 80, la mayoría completos y articulados. El reciente descubrimiento en la Formación Caracoles (Jurásico Medio) de la región de Antofagasta, y los reportes chilenos del Triásico en la región de Atacama, han abierto la posibilidad de estudiar la paleoecología de estas localidades y sus poblaciones, y así obtener la pista de su evolución a lo largo del margen sudamericano de Gondwana, que incluye a Colombia, Argentina y Chile.



La Dra. Pardo espera que este trabajo permita comprender la dinámica del ecosistema, así como los patrones determinantes de la diversidad, dispersión y disparidad de los ictiosaurios de este lado del planeta, hace millones de años. Judith agregó que “esta iniciativa se coordinará y realizará en colaboración con diferentes instituciones públicas y privadas, y en constante relación con las comunidades locales, para poner en valor su patrimonio natural y cultural, y desarrollar una identidad territorial que impulse en forma consecuente la economía de pequeños emprendedores, a través de los nuevos conocimientos adquiridos”.



¿Y qué investigará la Dra. Andrade?



La propuesta de investigación de Claudia tiene como objetivo hacer un seguimiento interdisciplinario del impacto de la proliferación de Floraciones Algales Nocivas (FANs) en las comunidades bentónicas de la región de Magallanes, en el sur de Chile. Con este fin, se llevarán a cabo diversas campañas de muestreo en áreas afectadas y no afectadas por FANs, como el Parque Nacional Bernardo O’Higgins y el Parque Marino Francisco Coloane.







“Las FANs, impulsadas por el aumento de nutrientes debido a actividades antropogénicas y el cambio climático, son conocidas por producir toxinas que afectan a la vida marina y a la industria pesquera, crucial para la economía local/regional”, explicó la académica. “Esta investigación es fundamental para entender cómo las comunidades bentónicas, incluyendo organismos como moluscos y algas, responden a estas floraciones algales en términos de estructura trófica y organización funcional”, añadió.







Se espera que los resultados de este estudio ecológico revelen cómo las FANs afectan la estructura trófica, la organización funcional y los biomarcadores en las comunidades bentónicas impactadas, así como también se anticipa obtener información valiosa sobre la calidad nutricional de los organismos marinos y las estrategias para mitigar el impacto de las FANs en los ecosistemas. “Este conocimiento es crucial para el desarrollo de directrices de manejo y conservación, y para la implementación de medidas sostenibles para proteger estos ecosistemas únicos”, comentó la Dra. Andrade.