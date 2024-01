Concejala Alicia Stipicic manifiesta su preocupación por la inestabilidad docente generada con el traspaso de los SLEP en Punta Arenas



La concejal, Alicia Stipicic hizo un llamado de alerta a las autoridades del Ministerio de Educación a nivel central y de Punta Arenas, manifestando su preocupación ante la inestabilidad laboral en la que se encuentran los docentes, debido al traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), establecido mediante la Ley N° 21.040.

Stipicic sostuvo que «ya se escuchan rumores de que muchos docentes que se desempeñan en las corporaciones municipales no serían contratadas en el nuevo sistema, disminuyendo la planta de profesores».

Seguidilla de despidos

La alerta que plantea la concejal de Renovación Nacional, se enmarca en la necesidad de que se generen condiciones que permitan terminar con el escenario de incertidumbre laboral por el que están atravesando los profesores de las corporaciones municipales. En ese sentido, recordó la situación ocurrida en Copiapó, donde los docentes se tomaron las oficinas del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, en señal de protesta por los despidos que se han materializado y que algunos atribuyen al traspaso a los SLEP o a un castigo para quienes participaron en las movilizaciones convocadas por el Colegio de Profesores.

Alicia Stipicic indicó que «no sólo se está en presencia de una política del Gobierno de disminuir la cantidad de profesores, sino que también es una estrategia adoptada por las comunas con alcaldes que pertenecen al Frente Amplio». Una muestra de esto, son los despidos de más de 250 trabajadores de distintas áreas de la educación de Ñuñoa, y la gran mayoría no habría recibido razones para sus no renovaciones contractuales.

Cuestionamientos al nuevo sistema

La concejal añadió que un tema no menor tiene que ver con las críticas vertidas hacia el nuevo modelo, por parte de especialistas en la materia. Al respecto, recordó el estudio titulado «El futuro del traspaso a los servicios locales de educación pública» del Centro de Estudios Públicos (CEP) -del 22 de diciembre 2023-, en el que se advierten deficiencias como el hecho de que el rendimiento de los establecimientos bajo la supervisión de los SLEP es sutilmente más bajo que el de los establecimientos municipales.

Otros problemas, dijo de acuerdo a este estudio, están dados en el diseño y coordinación de la nueva institucionalidad, dificultades en la gestión técnico-pedagógica; desafíos en la conservación y adecuación de la infraestructura escolar, ineficiencias en la administración financiera, retrasos y dificultades en la gestión y selección de personal, y desafíos en la integración y participación de la comunidad.