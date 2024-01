Concejala Alicia Stipicic valora rebaja de casi $ 7 mil millones de pesos en la deuda de la CORMUPA de Punta Arenas



La concejala y presidenta de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal de Punta Arenas, Alicia Stipicic valoró que se lograra una rebaja de casi 7 mil millones de pesos, en la deuda que mantiene la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Recordemos que este déficit se arrastra por años, ocasionando dificultades en los aparatos municipales para financiar la educación pública de la zona, situación que de manera transversal también ha ocurrido en otras administraciones locales, cuyas remuneraciones dependen de la subvención general que el Mineduc transfiere a la Corporación Municipal.

«Una buena noticia»

Alicia Stipicic sostuvo que «sin duda, la rebaja de la deuda de la Cormupa, es una buena noticia, ahora que estamos comenzando el 2024 y lo es, en particular, para los docentes y asistentes de la educación y todos los procesos que tienen que ver con el pago de las remuneraciones, las cotizaciones previsionales y los gastos operativos de los establecimientos educacionales».

La concejala de Renovación Nacional reconoció, al mismo tiempo, que «se deben seguir realizando esfuerzos para continuar rebajando la deuda de la Cormupa. No podemos quedarnos de brazos cruzados ahora, porque no hay que olvidar que la deuda original de 14 mil millones de pesos, si hoy se actualiza por la inflación acumulada sería del orden de los $17 mil millones».

Agregó, en todo caso, que «si seguimos trabajando en forma ordenada, transparente y con probidad, podremos poco a poco ir disminuyendo la deuda de la Cormupa y, para eso, todos los actores involucrados se deben sumar y no restar».