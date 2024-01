Consejero por Tierra del Fuego Rodolfo Cárdenas solicitó medidas para agilizar la reapertura: “Pasó octubre, noviembre, diciembre, estamos en el 2024 y el Paso Bellavista sigue cerrado”

Desde el segundo semestre del año pasado que el representante de Tierra del Fuego en el Consejo Regional de Magallanes, Rodolfo Cárdenas Alvarado, ha manifestado y puesto sobre la mesa del CORE la necesidad de reabrir el paso fronterizo Bellavista, al sur de la isla en la comuna de Timaukel, no sólo por la conectividad estratégica que éste significa para la apartada comuna, sino también para el polo económico que su funcionamiento implica, más en temporada alta de turismo.

Lamentó el consejero que a la fecha todavía no esté en funcionamiento, más aún que en el último trimestre de 2023 había personeros políticos que aseguraban que se habían realizado gestiones, incluso diplomáticas, para asegurar su funcionamiento, sin embargo, nada ha sucedido.

“Se decía que habría en octubre, no se cumplió, debería haber abierto en noviembre, no se cumplió, decían que en diciembre, no se cumplió, hoy ya estamos en 2024 y lamentablemente tampoco se ha cumplido”, planteó Cárdenas en sesión ordinaria del Core.

Ante la situación, el representante fueguino hizo un público llamado a la Delegación Presidencial de Tierra del Fuego y a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), tomen cartas en el asunto, “y que se hagan cargo de dar posibilidad de atención a este paso fronterizo que presta un gran apoyo en términos de acceso de las personas hacia el territorio chileno y argentino, además de todo lo que implica el fortalecimiento del turismo y la micro-economía de la Comuna de Timaukel”, concluyó.