En Punta Arenas Subsecretaria de Ciencia Carolina Gainza presentó “Inspiradoras STEM”

Actividad contó con la presencia de diversas autoridades regionales, los estudiantes ganadores de la XX versión de la Feria Antártica Escolar y la destacada investigadora Dra. Judith Pardo, una de las mujeres que forma parte del set de cuadernillos.

Motivar a las nuevas generaciones de niñas y adolescentes a estudiar carreras relacionadas con las áreas de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), es el objetivo de “Inspiradoras STEM”, set de cuatro cuadernillos que en sus páginas contienen la biografía de 24 mujeres inspiradoras chilenas de distintas disciplinas.

Durante su estadía en Punta Arenas la Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza, presentó esta nueva campaña, ejecutada por el MinCiencia gracias al apoyo del Fondo de Transversalización de Género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En la oportunidad la autoridad destacó la importancia que tiene para el ministerio el destacar a mujeres investigadoras de distintas regiones, agregando que “es muy importante hacer este lanzamiento en la región de Magallanes, porque cumple con nuestro objetivo de descentralizar la investigación. Quiero reconocer el trabajo de las doctoras Judith Pardo y Catalina Velasco, destacadas mujeres de esta macrozona que han dejado huella en sus respectivas áreas y que son un gran ejemplo a seguir para las niñas y adolescentes. Estamos orgullosos como ministerio de que estos cuadernillos estén circulando y que puedan inspirar a que más niñas y jóvenes se interesen por la ciencia”.

La Seremi de Ciencia, Verónica Vallejos, recalcó la importancia de contar con más mujeres que hagan investigación en las áreas STEM, ya que para dar respuesta a los problemas que nos afectan se necesitan de todos los talentos y visiones. “Con Inspiradoras buscamos que, a través de la experiencia de investigadoras chilenas con importantes logros, tanto a nivel nacional como internacional, las nuevas generaciones consideren las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas como una opción de estudio y desarrollo. Las profesiones no tienen género y con esta campaña queremos incentivar a nuestras niñas y adolescentes a no reproducir ni dejarse influenciar por estereotipos, que ellas pueden hacer y estudiar lo que quieran, que no tienen límites para desarrollarse en las áreas STEM y en cualquier área que les guste”.

La Instancia también contó con la presencia de la Dra. Judith Pardo, una de las dos mujeres de la macrozona Austral que forman parte de esta campaña. “Estoy muy agradecida por la invitación de ser parte de Inspiradoras STEM porque es importante destacar el trabajo científico que desarrollan las mujeres, sobre todo de las que vienen de zonas tan lejanas como lo es la isla de Tierra del Fuego. Esta iniciativa es una buena forma de mostrar a las niñas y jóvenes que hacer ciencia en el país sí es posible, que podemos romper brechas de género, que pueden hacer lo que ellas quieran. Ojalá esta campaña llegue a todas las escuelas para que las niñas puedan conocer la historia de estas mujeres y así inspirarse”, comentó la investigadora de la UMAG.

Sobre Inspiradoras

Se produjeron 4 motivos de cuadernillos (uno por cada letra del acrónimo STEM) con biografías de mujeres chilenas inspiradoras en distintas disciplinas, de distintas edades y a lo largo del país. Cada uno contiene 6 biografías, con ilustraciones, datos pedagógicos e insertos, estilo notas de campo con actividades de exploración o experimentación, diseñadas para niñas, niños y adolescentes.

Son 40.000 unidades (10.000 de cada letra), las que serán repartidas al público escolar por medio de los proyectos PAR Explora y las actividades que ejecutan durante el año, y también por las Seremis de Ciencia.

Este proyecto fue realizado en el marco del Fondo de Transversalización de Género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y forma parte de las acciones del “Plan Chile para todas”.