Informe de Exportaciones 2023 de ProChile: crecen los envíos a Asia y EE.UU. se consolida como principal mercado de destino

Las exportaciones totales durante el año 2023 ascendieron a US$ 94.408 millones, lo que significa una disminución de un 1,6% respecto al año 2022.



• Sin embargo, la principal zona de destino de las exportaciones no cobre y no litio es Asia con US$ 14.749 millones, aumentando un +3,4% respecto del año pasado. Asimismo, en cuanto a mercados, el principal destino y socio comercial con mayor monto de exportación durante el 2023 de no cobre litio fue Estados Unidos con envíos por US$ 9.676 millones, (-1,0% con respecto a 2022).

Santiago, lunes 15 de enero de 2024.- El Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile dio a conocer su informe mensual de exportaciones no cobre no litio correspondiente al mes de diciembre del año 2023. De esta manera, con los datos acumulados, es posible hacer el balance de las exportaciones totales registradas durante el año 2023.

El documento señala que las exportaciones totales durante el período llegaron a US$ 94.408 millones, lo que significa una disminución de un -1,6% respecto al año 2022. En el mes de diciembre, las exportaciones totales fueron de US$ 6.881 millones, cayendo un -12,5% con respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, las exportaciones de bienes y servicios no relacionados con el cobre y el litio durante enero a diciembre totalizaron US$ 43.490 millones, un 0,0% de variación respecto del año anterior. Durante el mes de diciembre, las exportaciones fueron de US$ 3.453 millones, representando una baja de -10,1% respecto de 2022.

Entre enero y diciembre, las exportaciones de bienes no cobre no litio sostuvieron una caída del 1,8% sumando US$ 41.337 millones. Por su parte, las exportaciones de Servicios en el acumulado de enero a diciembre crecieron con un sorprendente 55,5%, generando US$ 2.153 millones. Para el mes de diciembre, las exportaciones de bienes no cobre no litio enfrentaron una caída del 12,0%, totalizando US$ 3.176 millones, el sector de servicios en Chile continua mostrando altas cifras de envíos, generando US$ 277 millones, un crecimiento sólido del 19,7%. El auge en las exportaciones para este mes destaca el alza en servicios de TICs, Investigación y Desarrollo y Administración.

Hitos del año 2023

La principal zona de destino de las exportaciones chilenas de bienes y servicios no cobre-litio durante el año 2023 fue Asia con US$ 14.749 millones, lo que significa un aumento de +3,4% respecto del año pasado. La segunda zona por envíos es América del Norte con US$ 12.303 millones, que tuvo un alza de un +1,0%; en un tercer lugar se encuentra Sudamérica con US$ 7.213 millones, (un -5,1% de decrecimiento interanual); luego se sitúa Europa con envíos por US$ 6.877 millones, (un +3,6% de crecimiento) y finalmente se ubica Centroamérica y el Caribe con US$ 1.062 millones (una disminución de -23,4%).

El principal destino durante el 2023 de no cobre litio fue Estados Unidos con envíos por US$ 9.676 millones, (-1,0%). Más atrás sigue China con US$ 8.669 millones (+9,4%), Japón con US$ 2.785 millones (-7,4%) y Brasil con US$ 2.659 millones (-7,3%).

El Director General de ProChile, Ignacio Fernández, comentó que «el balance de las exportaciones de bienes y servicios no Cobre y no Litio de 2023 son positivas para el país ya que significa, primero, que nuestra canasta exportadora continúa diversificándose y que -a pesar del panorama del comercio mundial y diversas tensiones geopolíticas- no vimos variación respecto al año 2022, exportando US$ 43.490 millones, donde destacan los servicios con un aumento de 55% en los envíos respecto al año anterior”.

“Esto nos alienta para que este 2024 sigamos trabajando en conjunto entre el sector público y privado, para que este año se convierta en el año de las exportaciones y sigamos avanzando en cuanto al aumento de empresas exportadoras, diversificación de productos y servicios, consolidación y búsqueda de nuevos mercados», complementa Fernández.

Puedes revisar el informe en el Centro Digital de Conocimiento de ProChile o directamente en el siguiente link.