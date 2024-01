La construcción de lugares de respeto es responsabilidad de todos | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de Magallanes



En nuestra sociedad nos relacionamos constantemente con diferentes personas, ya sea en lo laboral, académico, en pasatiempos, rutinas, etc. En dichos contextos puede suceder que identifiquemos lugares poco seguros para mujeres, niñas/os, personas LGBTIQA+ o cualquier grupo de especial protección. Es más, se ha demostrado que la mayoría de los actos de violencia contra mujeres o quienes forman parte de diversidades de género o sexual ocurren en espacios habituales, cotidianos y en donde nos desenvolvemos constantemente. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric, durante el 2021, impulsó el primer estudio sobre Diversidad y Discriminación a personas LGBTIQA+, en el cual se demuestra que el 30,6% de los actos de victimización por delitos ocurren en espacios públicos, el 12,5% en barrios o el 12,4% en el trasporte público. Dichas cifras no solo son inaceptables, sino que nos obligan a pensar en cómo construir espacios más seguros y respetuosos.

Estos no son temas de menor importancia que la inversión pública, el crecimiento o la salud. Ya que si como sociedad no convivimos de forma adecuada y segura lo demás se vuelve secundario para quienes sufren de dicha violencia. Es justamente ante aquello, que la Subsecretaría de Prevención del Delito cuenta con un Programa de Apoyo a Víctimas que dispone de orientación y asistencia psicológica inmediata, a la cual no hay plazo máximo para acceder. El fono de contacto es 600 818 1000.

En adición, el Ministerio Secretaría General de Gobierno ha decido impulsar la campaña “Lugares de Respeto”, la cual visibiliza e identifica los principales lugares donde se da la violencia hacia las personas LGBTIQA+, para promover el respeto y la eliminación de dicho tipo de actos. Esto no es solo un compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, sino que forma parte del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2022-2025 (PNDH).

Es ante estas problemáticas, que esta semana en nuestra región estará presente el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. Dicha unidad tiene por objetivo contribuir a la promoción y sensibilización en materias de participación ciudadana y no discriminación, a través de la realización de capacitaciones, campañas y conversatorios relacionados con las materias señaladas.

En concreto, durante la visita de la Directora de dicho Observatorio, Carmen Luz Morales, se realizarán capacitaciones a funcionarios, dirigentes sociales y diferentes grupos de la sociedad con el fin de potenciar y reconocer, la comprensión, análisis y reflexión de las temáticas abordadas en la Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación.

Esperamos durante la semana que viene poder impulsar una agenda que dé cuenta de la relevancia de construir espacios seguros para todas y todos. Si tenemos grupos de nuestra sociedad que son violentados y discriminados lo demás pasa a ser secundario, no podemos seguir avalando dichas prácticas. Ante aquello, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric tiene un compromiso y esperamos avanzar lo mayor posible en erradicar la discriminación arbitraria, el acoso y el ensañamiento contra determinadas personas.