Masiva manifestación en Río Gallegos, Santa Cruz en el contexto del paro nacional en Argentina

El medio de prensa argentino Tiempo Sur informó esta tarde de miércoles 24 de enero, que «en sintonía con lo que ocurría en todo el país, las centrales sindicales de Santa Cruz protagonizaron este miércoles una resonante movilización por las calles de Río Gallegos y Caleta Olivia, las dos localidades más abultadas en cantidad de habitantes de la provincia, con un dato que todavía está fresco: Javier Milei, en el balotaje, sacó más de 100 mil votos ante los 75 mil de Sergio Massa. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó una de las columnas junto a sus funcionarios y trabajadores municipales y se posiciona como el dirigente que tiene la intención de conducir a Unión por la Patria en esta nueva etapa en Santa Cruz.»

Según informó el medio trasandino, «La extensa columna que transitaba por la avenida San Martín de la capital provincial, que lideraba por momentos el gremio de Camioneros con una bandera con la cara de Hugo y Pablo Moyano al ritmo de los percusionistas, marcó presencia en el centro de la ciudad y dejó ver algunas ausencias llamativas.

La entidad gremial que aglutina a los trabajadores de la educación, ADOSAC, no acompañó la protesta en contra del gobierno del presidente de ultraderecha, Javier Milei, y tampoco lo hizo el relevante sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energía Renovables (SIPGER), que se diferencian de sus pares en el vertiginoso enero del año que acaba de comenzar.»

«El sindicato petrolero, que hasta diciembre dirigió el ahora gobernador Claudio Vidal, toma distancia y opta por la cautela ante los primeros movimientos abruptos de Milei y compañía. Es una estrategia que se adhiere a la del gobernador Claudio Vidal, quien hasta el momento no se ha pronunciado en líneas generales sobre las políticas que lleva adelante el presidente y está ajeno parcialmente a la discusión que toca a todas las provincias del país. En un principio, había trascendido que la Confederación General del Trabajo de Santa Cruz iba a llegar hasta Casa de Gobierno a entregar una solicitud de que el Poder Ejecutivo Provincial interceda ante la posibilidad de la eliminación de la zona fría para la región, pero finalmente tras llamados entre dirigentes sindicales y del gobierno, no se hizo durante la marcha.»

«El costo de las medidas que intenta capitalizar Milei en el país tiene un impacto de alto voltaje en la provincia del sur del país. El DNU que está en vigencia y tiene más de 300 medidas, deroga la normativa que impide las privatizaciones de las empresas del Estado (allí está, por ejemplo, YCRT, que contiene más de dos familias de la cuenca carbonífera), también la Ley de Tierras, siempre importante en el territorio de la Patagonia, y hace lo propio con la de Alquileres. Pese a las gestiones que intentó el gobierno de Santa Cruz, YCRT no fue excluida del listado para las privatizaciones y el estado de alerta en la zona es cada vez mayor.»

«El oficialismo nacional consiguió el martes por la madrugada las manos necesarias para que la ley ómnibus esté lista para ser debatida en el Congreso, luego de negociaciones frenéticas a “espaldas del pueblo”, como lo calificó la diputada nacional de la izquierda, Romina Del Plá. Según La Nación, funcionarios del gobierno indicaron que la sesión se convocaría para el próximo martes. La amenaza que publicó en X el ministro de Economía, Luis Caputo, genera sorpresa en distintos sectores de la política. “Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”, lanzó explosivamente en un mensaje teledirigido a los gobernadores. Vidal no se manifestó al respecto.»

«Las desregulaciones que todavía figuran en la ley ómnibus influyen de lleno en la provincia: pretenden quitar la protección de los glaciares y habilita las mineras a tener actividad en la zona periglaciar. El glaciar Perito Moreno es el más reconocido del país y hace que lleguen miles de turistas por año a Santa Cruz. En otro punto, todavía sigue la discusión por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. El gobierno lo quiere transferir al Tesoro Nacional y algunos gobernadores estaban dispuestos a apoyar si les garantizaban los giros para hacer frente a las cajas jubilatorias no transferidas (todas deficitarias), entre las que está incluida la de Previsión Social de Santa Cruz. ¿Vidal, a través de sus legisladores, formó parte de esa discusión?.»

«Tanto José Luis Garrido, como Sergio Acevedo, diputados nacionales de Por Santa Cruz y dirigentes cercanos al gobernador, fueron críticos en las comisiones de la ley que busca aprobar Javier Milei. “Parece -dijo Garrido el martes a la madrugada- que los parlamentarios están más preocupados en buscar alguna firma para sacar un despacho de comisión que para plantear política de Estado y tener que decir, en Santa Cruz, cómo vamos a sostener nuestra empresa del carbón, en donde la verdad que hubo muchos actores que han sido responsables de la política durante todo este tiempo”. Acevedo, como contó ayer Tiempo Sur, explicó la implicancia negativa para la región si se quita el subsidio a la tarifa de energía.

Como se adelantó ayer por la tarde, los legisladores nacionales de UP por Santa Cruz, Ana María Ianni y Gustavo “Kaky” González, siguen la posición del bloque y no votarán junto al oficialismo y la oposición más elástica. Roxana Reyes, del radicalismo santacruceño, no dejó su firma en el dictamen emitido el martes, pese al acompañamiento de un sector de la UCR.»

«El panorama actual del país salpica a gran parte de los núcleos y la fragilidad de la sociedad se empieza a ver cada vez con mayor profundidad. Las centrales sindicales y el peronismo intentan, en tiempo récord, recomponer la relación con un sector que prefirió a un outsider que era panelista de televisión. Los gobernadores hacen un equilibrio, siempre al límite, para no confrontar tan directamente con el presidente y no decepcionar a la gente que optó por ellos en el 2023. Allí entra, claramente, Claudio Vidal.»

Fuente: Tiempo Sur, Santa Cruz, Argentina.