Médicos Generales de Zona de Puerto Natales declaran paro ante grave situación en el Hospital Augusto Essmann | Se mantienen turnos de Urgencia adultos, matronas y atención pediátrica

Una compleja situación afecta al Hospital de Puerto Natales, la que se manifestó a inicios de este año 2024 cuando una paciente debió ser trasladada a Punta Arenas para una atención que debió realizarse en el propio establecimiento natalino.

Los Médicos generales de zona de Puerto Natales, emitieron hoy una declaración pública que dice textualmente:

«A la opinión pública, mediante el presente, como médicas y médicos generales de zona de

Puerto Natales queremos informar sobre la grave situación que afecta a nuestra institución

hospitalaria y por extensión a la población de nuestra ciudad.

Desde hace tiempo se arrastra una problemática compleja que dice relación con la

cobertura de turnos de urgencia por parte de médicos especialistas de distintas ramas.

Nuestro hospital es una institución de mediana complejidad la cual requiere que los

especialistas cumplan un rol, que en parte contempla estar presentes en la atención de

urgencia hospitalaria; sin embargo, existen turnos que quedan desprovistos de estos

profesionales, aún existiendo un número suficientes para cubrir dichos turnos, cayendo la

responsabilidad de la atención clínica de pacientes que requieren ser vistos por un

especialista, sobre los médicos generales.

En concreto, el día de ayer 4 de enero, nos encontramos con que el Hospital Dr. Augusto

Essmann Burgos no tiene ginecólogo de turno para realizar las prestaciones que las mujeres

de esta ciudad merecen.

Cuando nos enteramos de la situación, rápidamente solicitamos una reunión con los

directivos del recinto, quienes se comprometieron a agotar alternativas para dar una

respuesta que estuviera a la altura de lo que la población requiere.

A pesar de nuestros esfuerzos, no se cumplió el compromiso, no sólo eso, la respuesta de

la institución fue instruir, una vez más, que como médicos generales asumamos las falencias

de la especialidad ausente hasta que se logre resolver la problemática.

A lo largo de los años, se han producido en otras oportunidades, con especialistas de otras

áreas, situaciones que han sido denunciadas y repudiadas por nosotros ante la máxima

autoridad hospitalaria, el director, a quien hemos pedido respuestas, para encontrarnos

siempre con promesas de resolución a futuro, órdenes de que «parchemos los hoyos» y la

inaceptable total impunidad para los responsables. Lo anterior, va en directo desmedro de

una comunidad que sueña con tener un centro de primer nivel, pero que constantemente

se ve desprotegida frente a situaciones de este tipo.



Como médicos generales de zona, recalcamos el compromiso con nuestra población y les

decimos que, a pesar de estar movilizados, no dejaremos desprotegidos a aquellos que más

lo necesitan, manteniéndose las atenciones de pacientes con urgencias mayores en el

servicio de urgencia adulto. Asimismo, las atenciones pediátricas y por matrona se seguirán

realizando.

Lamentamos profundamente tener que llegar a medidas de presión como ésta y pedimos

sinceras disculpas a la comunidad natalina por las molestias que se puedan generar. Sepan

que estas medidas son por y para ustedes; que no nos seguiremos callando frente a

injusticias y faltas al deber que solo van en desmedro de los usuarios del sistema público de

salud.

Pedimos a ustedes su colaboración y apoyo para acelerar la resolución de esta crisis que

nos afecta a todos.



Médicos Generales de Zona Puerto Natales

Puerto Natales, 5 de enero de 2024.»

La Dirección del Hospital de Puerto Natales informará sobre estos hechos en el curso del día de hoy viernes 5 de enero.