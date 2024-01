Ministerio de Ciencia abre Consulta Ciudadana para actualizar Política Nacional de Inteligencia Artificial

Después de un año de distintas instancias de participación organizadas por MinCiencia a lo largo de Chile y con una metodología de Unesco, el gobierno llama a la ciudadanía a opinar vía online sobre el uso de las herramientas de IA.



La ministra Aisén Etcheverry presentó la consulta en Congreso Futuro junto con una serie de cápsulas audiovisuales sobre IA disponibles en YouTube y elaborados por CENIA con financiamiento estatal.



Con el lanzamiento de una serie de cápsulas para niños y adolescentes sobre algoritmos, aprendizaje automático, sesgos, método científico y ética, la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, presentó hoy en Congreso Futuro la Consulta Pública sobre la Política Nacional de Inteligencia Artificial 2024.



La Política es un documento que contiene los lineamientos estratégicos en los que se debe enfocar el país en materia de inteligencia artificial durante los próximos diez años e incluye un proceso de participación ciudadana que el Ministerio de Ciencia ha llevado a cabo durante el último año con distintas instancias presenciales a lo largo de Chile, usando la metodología RAM de Unesco. La Consulta Ciudadana es el último eslabón y su objetivo es que toda la ciudadanía pueda participar con insumos que serán considerados para la construcción del documento final.



No se trata de una nueva política, sino de la actualización del eje sobre Ética y Gobernanza que está vigente desde 2021, pionera en Latinoamérica: “Chile marcó un hito al publicar su primera Política Nacional de IA hace ya 3 años, que también tuvo un proceso de participación ciudadana. En ese momento los temas que más se profundizaron fueron infraestructura, conectividad, capacidad de cómputo, capital humano. El 2023, con el fuerte impacto de la IA generativa, nos dimos cuenta de que era importante reforzar el Eje Ético de la Política, que a la sociedad ya le preocupa: desde los padres cuando ven a sus hijos expuestos a esta nueva tecnología, los niños que ya están usando Chat GPT en el colegio, y por supuesto quienes sienten que sus trabajos pueden cambiar radicalmente. Por eso, esta consulta pública puede parecer algo técnico pero está muy cerca de todos los chilenos y llamamos a todos y todas a opinar, porque además cada sociedad tiene que preguntarse qué límites le parecen aceptables para cada tecnología”, explicó la ministra Aisén Etcheverry.



La consulta estárá disponible en el sitio web del Ministerio de Ciencia (https://minciencia.gob.cl/) hasta el 15 de marzo e incluye temas como género, equidad y no discriminación, impactos en el trabajo, niños, niñas y adolescentes, creación y propiedad intelectual, cultura de preservación del patrimonio cultural, ecosistema digital seguro, regulación e institucionalidad, articulación internacional, medio ambiente y crisis climática.



Guido Girardi, desde Congreso Futuro, invitó a los asistentes a participar: “Nos parece muy importante que la Política de Inteligencia Artificial sea una política ciudadana. Por eso queremos invitar a toda la gente que participó en el Congreso Futuro a opinar, porque si los ciudadanos y ciudadanas no entienden lo que es la IA estamos en un problema de falta de democracia. Si tantas cosas de las que hacemos están gobernadas por algoritmos y la ciudadanía los desconoce, ¿cómo se incide en un mundo que se desconoce completamente? Es necesario involucrarnos”, afirmó el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros de Futuro.



Alvaro Soto, integrante del grupo asesor del Ministerio de Ciencia en temas de IA, afirmó: “Como director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, me tocó participar en la elaboración de la primera Política Nacional de IA y ahora en esta actualización. Los académicos y expertos hicimos nuestra parte, y ahora les toca a los ciudadanos y ciudadanas hacer lo suyo, opinar y formar parte para decidir hacia dónde queremos dejar que avance esta herramienta tecnológica”.



Para otro de los integrantes, el académico de la Universidad de Chile Juan Velásquez, “toda tecnología tiene una parte buena y una mala, y por eso es tan importante que todos pongan en esta consulta su punto de vista y aprendan un poquito de qué se trata lo que está pasando a nivel de algoritmos y creaciones. Porque esta tecnología es posiblemente lo más impresionante que vamos a ver en décadas, pero así como puede ayudarnos a curar enfermedades también puede traer problemas de discriminación, entre muchos otros. De ahí la importancia de que todos puedan dar su feedback para lo que pueda ser una futura regulación”.





Incluir públicos diversos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología es uno de los objetivos del Ministerio de Ciencia. A través de su programa “Ciencia Pública” se financió en 2023 el proyecto “IA en corto”, desarrollado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y presentado hoy en Congreso Futuro en conjunto con la Consulta Pública de IA.



Se trata de una serie de seis cápsulas audiovisuales de 90 segundos, que aborda de manera entretenida conceptos clave para entender la inteligencia artificial, específicamente los beneficios y los riesgos asociados a la propagación de las herramientas asociadas a esta tecnología. La serie ya está disponible gratuitamente en YouTube @CEN_IA





Chile: Primer lugar en Inteligencia Artificial de toda la región



De acuerdo al Índice Latinoamericano de IA elaborado por el CENIA en 2023 (www.indicelatam.cl), Chile ocupa el primer lugar de la región en distintas áreas habilitantes de la IA. Entre ellas, infraestructura para datos, capital humano avanzado, investigación y conectividad.



Además, en octubre nuestro país fue elegido por más de veinte países de América Latina y el Caribe para encabezar un grupo de trabajo con miras a la constitución de un Consejo intergubernamental de Inteligencia Artificial para América Latina y el Caribe, en el marco de la Recomendación sobre la Ética de la IA de la UNESCO, con el propósito de fortalecer las capacidades regionales en la materia.