Pescadores artesanales celebran ingreso de proyecto de nueva Ley de Pesca al Congreso Nacional | Texto completo del proyecto de ley

El 3 de enero, recién pasado, se dio cuenta del ingreso de nueva Ley de Pesca a la Cámara de Diputadas y Diputados, la cual fue remitida a las comisiones de Pesca y de Hacienda.

Para los pescadores artesanales de la Confederación para la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G. (Condepp), representados por su presidente, Hernán Cortés, y su vocero, Hernán Machuca, el ingreso del proyecto de Nueva Ley de Pesca es un reconocimiento a las necesidades de la pesca artesanal después de más de diez años de lucha. El dirigente recordó que fue el acuerdo de la Mesa Pesquera instalada por el ministro Longueira lo que produjo el quiebre entre los dirigentes de la pesca artesanal y que dio origen a la Confederación.

Para Hernán Cortés, motivo de alegría, aunque moderada: “llevamos más de una década señalando que la Ley Longueira fue hecha a la medida de la industria, e interpusimos la querella que terminó convirtiéndose en el Caso Corpesca. Hoy, después de todo, el tiempo nos ha dado la razón, pero no estamos del todo satisfechos”.

Para los dirigentes, si bien el proyecto plantea cambios importantes, en su opinión hay que destacar dos elementos: Fraccionamiento y Plataforma Social.

“En este proyecto de Ley, el fraccionamiento de los recursos se modifica en beneficio de la Pesca Artesanal, pero aún no como esperábamos. En temas como la sardina debe ser 100% artesanal debido a que esta especie se captura dentro de las cinco millas de reserva artesanal, y defenderemos esta idea en el congreso, porque es incomprensible que se le asigne cuota a una Industria que, por una parte, no puede pescar porque la Ley se lo impide (la sardina crece y se desarrolla en zona de reserva artesanal) y, por otro lado, que mantienen por un ‘criterio histórico’ que no se justifica en lo absoluto” manifestó Cortés.

Respecto a la incorporación de una Plataforma Social, que en el proyecto lleva por nombre “Programa de incentivo al pago de las cotizaciones de las y los pescadores artesanales” Cortés señaló que “llevamos esta bandera desde que nacimos como organización. Siempre hemos señalado que la Pesca Artesanal es una actividad que por sus características, debe ser resguardada mediante algún mecanismo que asegure el desarrollo de los pescadores artesanales y su cultura porque están sujetos a situaciones de fuerza mayor más que ninguna otra actividad”.

Finalmente, Hernán Machuca expresó que este “es un triunfo para la Condepp y para toda la pesca artesanal de Chile que se haya ingresado este proyecto, seguiremos siendo la voz de los pescadores artesanales de Chile luchando porque se haga justicia con nuestra actividad”.

Lea y descargue a continuación el Proyecto de nueva Ley General de Pesca: