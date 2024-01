Por la defensa de las áreas marinas de la Patagonia: organizaciones comparten principales desafíos para este 2024





Queda atrás, un año marcado por diversos conflictos y tensiones entre el interés industrial acuícola expansivo y desregularizado; y, por otro, quienes defienden los espacios costeros marinos, en especial, las áreas protegidas, exigiendo que se respeten los lugares estratégicos para la biodiversidad, así como la vida de las comunidades costeras.



Patagonia, áreas protegidas y conflicto salmonero



Durante el 2023, la conservación y protección de los espacios marinos de la Patagonia, enfrentó una serie de inconvenientes marcados por la sobreproducción acumulada, causando innumerables impactos ambientales en aguas de la Patagonia, incluyendo áreas protegidas.



También se acusó desde organizaciones, que la industria generó desinformación al difundir noticias falsas sobre la tramitación de la Ley SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas), buscando evitar regulaciones sobre el cultivo de especies exóticas en áreas protegidas. También se ha denunciado, la presión de la salmonicultura sobre espacios costeros de pueblos originarios, lo que está desatando conflictos, mientras que la salida de algunas concesiones acuícolas de parques nacionales se señala como un avance, pero persisten preocupaciones sobre el impacto de la reubicación de estos centros de cultivos de especies exóticas invasoras como el salmón y la trucha.



Diversos balances ambientales del país, destacaron la aprobación de la Ley SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas) como un hito histórico para la institucionalidad ambiental nacional, pero la falta de regulación retroactiva generó tensiones entre la conservación de la biodiversidad y los intereses industriales transnacionales. En medio de denuncias de caducidades no aplicadas a concesiones, la industria salmonera y el Estado chileno, se enfrentan a la exigencia de reordenar estas operaciones, evidenciando la complejidad de equilibrar el crecimiento económico y la preservación ambiental, con una mirada integral, que respete lugares estratégicos para la biodiversidad, así como la vida de las comunidades costeras.



Desafíos para el 2024.



Juan Carlos Viveros vocero del Movimiento “Defendamos Chiloé”, comentó su parecer sobre el escenario que viene en la agenda pública: “Los principales desafíos en este 2024 vienen dados por el inicio del proceso de una nueva ley acuícola, donde esperamos que ahí se puedan resolver los principales problemas con la industria, en particular el tema de la salida de las áreas protegidas.



Agregó Viveros: “También quedan importantes “pendientes” del 2023 , como son el caso caducidades , la falta de capacidad del Estado para fiscalizar , mayor probidad por lobby , actualización legislativa con mayores standard ambientales , y algo de lo que se habla poco pero ya es momento de comenzar a trabajar el terminar con la multiplicidad de carteras que llevan los temas acuícolas , para pasar a una nueva institucionalidad pública que permita controlar , regular , fiscalizar y sancionar de manera más eficiente a la industria”



Algunos hitos que dejó el 2023, de acuerdo a recuento de organizaciones de Chiloé y Patagonia



1. Sobreproducción Salmonera y Falencias Ambientales:



La industria salmonera en Chile ha enfrentado acusaciones de sobreproducción, con casos destacados como el de Australis Mar, sancionado por sobreproducir más de 80 mil toneladas de salmones. Nueve empresas salmoneras, incluyendo AquaChile y Nova Austral, enfrentaron procedimientos sancionatorios. Fundación Terram, en su balance ambiental 2023, reveló 24 casos de sobreproducción en el Parque Nacional Alberto de Agostini, región de Magallanes. Esto evidencia las falencias en la fiscalización y sanción de la institucionalidad ambiental ante el poderoso sector salmonero.



2. Fake News y empleos:



Durante la discusión de la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la industria salmonera difundió noticias falsas para frenar una indicación que buscaba regular el cultivo de especies exóticas en reservas nacionales y forestales. Terram cuestionó las cifras reales de empleo generadas por la industria y destacó la diferencia entre empleo informado y empleo ponderado.



Diversas organizaciones y comunidades, han denunciado que la industria salmonera desafía normativas ambientales, especialmente tras la aprobación de la Ley SBAP. Campañas de desinformación y amenazas infundadas de pérdida de empleos han generado polémica y tensiones.



3. Afán Salmonero en Espacios Costeros de Pueblos Originarios:



Empresas chilenas y transnacionales tienen 416 concesiones en Parques Nacionales, denunciado por comunidades como una ocupación colonial. Por su parte, Pueblos originarios de la Patagonia como Kawesqar, Mapuche y Yagán luchan por declarar Espacios Costero Marino de Pueblo Originarios (ECMPO) para proteger sus territorios, enfrentando campañas desinformativas de la industria salmonera. Casos emblemáticos en la Reserva Kawesqar en Magallanes y Las Guaitecas en Aysén.



4. Salida de Salmoneras de Parques Nacionales:



Se firmó un acuerdo público-privado para la salida y reubicación de 9 concesiones acuícolas de parques nacionales, involucrando a Aqua Chile y Cooke Aquaculture. Tres de cuatro parques nacionales quedarían libres de ocupaciones acuícolas, marcando un paso positivo hacia la protección de áreas prístinas, pero persisten preocupaciones sobre la reubicación y sus impactos.



5. Mortalidad Masiva en Estuario de Reloncaví:



En noviembre de 2023, 13 centros de cultivo salmonero activaron planes de contingencia por la presencia masiva de microalgas, resultando en mortalidad masiva de peces en el estuario de Reloncaví. Comunidades locales proponen convertir la zona en libre de salmoneras debido a impactos en la pesca artesanal, la calidad de las playas y el turismo. Este caso, no es aislado, ya ha ocurrido en años anteriores en dicho espacio costero marino, así como en otros territorios de borde costero de la región de Los Lagos.



6. Escándalo Judicial con Nova Austral:



Nova Austral, empresa noruega, recibió críticas por un presunto «perdonazo» del Tribunal Ambiental tras sucesivos casos de sobreproducción y daño ambiental en el Parque Nacional Alberto De Agostini. El tribunal anuló la revocación de tres Resoluciones de Calificación Ambiental, generando controversia y declaraciones de organizaciones ambientales.



7. Campaña Musical de Björk y Rosalía en Alerta:



Björk y Rosalía levantan voces contra la industria salmonera en Islandia y repercute en Chile. Se busca salvar las aguas prístinas de áreas protegidas antes de que sea demasiado tarde, destacando los problemas ambientales de la industria salmonera en Islandia como en la Patagonia chilena.



8. Caso de Caducidades de Concesiones Salmoneras:



Más de 400 concesiones acuícolas en el sur de Chile estarían en causal de caducidad. Organizaciones y parlamentarios solicitan aplicar la caducidad para favorecer a las comunidades costeras. La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados busca declarar oficialmente la caducidad de 457 concesiones salmoneras, ante el silencio sepulcral de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.



9.- Ley Sbap y concesiones salmoneras



La aprobación de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), fue ampliamente aplaudida, considerada un hito histórico, sin embargo, también enfrentó críticas por la inclusión de concesiones industriales en 3 categorías de áreas protegidas.



La ley SBAP, se destaca como un hito en la conservación de la biodiversidad en Chile, aunque la implementación adecuada será clave para la preservación de la diversidad biológica y la gestión de conflictos con la industria salmonera, de acuerdo a organizaciones y comunidades de la Patagonia.