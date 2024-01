Preocupante escalada de amenazas y violencia contra comunidad y lonko en Las Guaitecas, región de Aysén

Existe una enorme preocupación por parte de diversas comunidades y organizaciones socio ambientales, por este tipo de prácticas de matonaje contra familias, comunidades y autoridades tradicionales que defienden espacios territoriales

Las comunidades Kawesqar por la defensa del mar, a través de Kawesqar Waes, denuncian el persistente amedrentamiento y acoso sufrido por aquellas que protegen sus territorios en las Guaitecas (Patagonia norte, región de Aysén), atribuyendo estas acciones al sector empresarial y sus operadores políticos. Expresan pleno respaldo al Lonko Daniel Caniullan de la comunidad Pu Wapi en Melinka, actualmente en trámites para establecer un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios en su territorio ancestral.

El comunicado hace un llamado a la unidad y resistencia frente a intentos de división, instando a las comunidades en proceso de tramitación de espacios marinos a no ceder ante intimidaciones. Critican a los operadores políticos por su falta de comprensión sobre la capacidad de los pueblos indígenas para defender sus espacios de subsistencia y destacan la importancia de mantener alianzas frente a la discriminación y la presión de la industria extractivista.

Kawesqar Waes insta a las comunidades a no dejarse amedrentar, rechazar prácticas hostiles y mantener la defensa de sus derechos, resaltando la claridad de las leyes que protegen los territorios indígenas y denunciando la actitud supremacista de algunos sectores.

Cabe consignar que desde hace un tiempo, en el marco de las gestiones de comunidades en el Archipiélago Las Guaitecas para la protección de su Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO), se ha generado una fuerte campaña de desinformación que estaría pauteada desde sectores industriales, que tendría como propósito, boicotearla por intereses de explotación, impulsando numerosas formas de amedrentamiento, hostigamiento, amenazas y ola de racismo por parte de grupos operadores. Entre otros aspectos, se ha acusado que la comunidad y en particular el lonko Daniel Caniullán, buzo mariscador y dirigente del Comité Bentónico de Aysén, que pretenden apropiarse de este espacio costero, hecho falso que tergiversa el sentido y alcance de la denominada Ley Lafkenche o ECMPO (20.249) de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios.

Además de la alarma de las comunidades Kawesqar, existe una enorme preocupación por parte de diversas comunidades y organizaciones socio ambientales, por este tipo de prácticas de matonaje contra familias, comunidades y autoridades tradicionales que defienden espacios territoriales, a la espera que instancias defensoras de derechos humanos, intervengan frente a este clima de odio y amenaza, ya que también se habría hecho violación de morada en el caso de la comunidad Pu Wapi y del lonko Daniel Caniullán, en el archipiélago Las Guaitecas.

La comunidad Pu Wapi de Melinka, Las Guaitecas y el lonko, han hecho continuas denuncias de los impactos que ha generado la industria salmonera en el territorio, incluyendo basureros ilegales, como también, han asumido la defensa de la biodiversidad y de los recursos bentónicos, indispensables para la vida de las comunidades costeras de la región. En efecto, de forma constante, la comunidad ha facilitado espacios con pescadores armadores buzos y usuarios del borde costero, con el fin de dialogar sobre planes de desarrollo marino costero, con el propósito de proyectar una pesca sustentable.

Compartimos a continuación, el comunicado de desde el territorio Kawésqar Waes, por parte de las comunidades kawesqar por la defensa del mar.

FRENTE AL AMEDRENTAMIENTO Y ACOSO A PERMANENTE QUE ESTAN SUFRIENDO LAS COMUNIDADES QUE DEFIENDEN SU TERRITORIO EN EL SECTOR DE LAS WAITECAS POR PARTE DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE SUS OPERADORES POLITICOS, VENIMOS A DECIR QUE:

Desde el Kawésqar Waes, LAS COMUNIDADES KAWESQAR POR LA DEFENSA DEL MAR, queremos brindar nuestro total apoyo al Lonko DANIEL CANIULLAN de la comunidad PU WAPI de Melinka en el Archipiélago de las Guaitecas, que se encuentran en tramitación de un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios en su territorio ancestral.

Es importante no bajar los brazos frente al amedrentamiento y el juicio de quienes buscan dividir a las comunidades, la división es el triunfo de quienes han detentado el poder desde que nuestros pueblos fueron diezmados y desarraigados de sus actividades ancestrales y de los territorios ancestrales, EL LLAMADO ES A MANTENERSE UNIDOS Y EN CALMA, como si estuvieran atravesando un golfo azotado.

Para los operadores políticos no es posible comprender que los pueblos indígenas sean capaces de defender sus espacios de subsistencia, con su actuar solo demuestran la ignorancia frente a una ley que es muy clara y que por interpretaciones antojadizas pretenden dañar, es mejor que reconozcan derechamente que no quieren que los indígenas tengamos derecho alguno y dejar esas prácticas de hostigamiento del siglo pasado que no trajeron nada bueno a la historia de Chile.

Hacemos un llamado a las comunidades que se encuentran en tramitación de espacios marinos a mantenerse unidas y a no dejarse amedrentar por la acción matonesca de algunos que alentados por su afán supremacista pretenden que dejemos de ejercer nuestros derechos para satisfacer sus propias ideas de propiedad, las que no van de la mano con los pueblos indígenas.

La discriminación es uno de los primeros hitos que marcan estos territorios, por lo que entendemos claramente las intenciones de quienes operan en favor de la industria extractivista y destructora de los territorios al pretender desarmar las alianzas y unidad de las comunidades que propendemos el cuidado del mar.

Por el Lonko Caniullan y la comunidad PU WAPI, por nosotros y todos nuestros Kuchelak jetel Chechiena.

COMUNIDAD KAWESQAR ATA’P

COMUNIDAD KAWESQAR RESIDENTES EN RIO PRIMERO COMUNIDAD KAWESQAR INES CARO

COMUNIDAD KAWESQAR GRUPOS FAMILIARES NOMADES DEL MAR.

COMUNIDADES KAWESQAR POR LA DEFENSA DEL MAR.