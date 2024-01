Reforma de pensiones ¿debe ser un triunfo para la política o para las personas mayores? | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno

Durante la jornada del miércoles de esta semana la reforma de pensiones fue debatida en la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto de ley, luego de 14 meses y avanzar su tramitación en diferentes comisiones, logró la aprobación de la idea de legislar. Aquello, significa que culmina una etapa importante y avanza al Senado. Sabemos, como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que aún queda mucho por recorrer, pero nuestra posición es de optimismo moderado. Tenemos la convicción de que, después de más de 10 años de espera, es posible llegar con una propuesta que realmente responda a la necesidad que tienen las personas mayores hoy.

En términos concretos la Cámara decidió aprobar la creación del Sistema mixto de pensiones y la idea de legislar. Nuestro Ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que no solo se avanza en la tramitación legislativa, sino que respecto de muchas de las ideas matrices de este proyecto. Ante aquello, es importante que la discusión legislativa en el Senado sea más sensata, más sustantiva y que sea más convergente, porque eso es lo que espera el país.

Lo mencionado anteriormente, es fundamental. No es posible que sigamos postergando asuntos de máxima relevancia para nuestras personas mayores. Podemos no estar de acuerdo en algunos temas, pero lo cierto es que este es un asunto impostergable: Avanzar en esta ley beneficiará a un millón y medio de pensionados que vive la angustia y que casi nunca están en el centro de las preocupaciones.

Dentro de lo aprobado, también se puede destacar la disposición que permite el incremento de la PGU en un plazo más acotado, resguardando la sostenibilidad de las finanzas públicas. En esa línea se aprobó su aumento a $250.000, la fórmula de gradualidad y la universalización bajo ciertos parámetros. También se dio el vamos a los cambios al decreto de Ley N°3.500, que propician las modificaciones a la industria separando la industria de las AFP, creando los Administradores Previsionales y los Inversores Privados de Pensiones.

Respecto a las cotizaciones y el 6%, necesitamos derribar mitos. La propuesta del Gobierno era que estas se aumenten, pero no a costa del sueldo de las y los trabajadores, sino que con carga al empleador. Es relevante señalar que las cotizaciones al empleador ya existen: 1,5% para la invalidez y ley de accidente del trabajo. Y estas no son de propiedad individual, porque cubren riesgos. Un sistema de Seguridad Social tiene que cubrir riesgos, el sistema de pensiones no es solo un ahorro obligatorio individual. Este también considera riesgos que vive cada trabajadora y trabajador durante su vida (por ejemplo: El riesgo que corren las mujeres por cuidar a sus hijos, adultos mayores o discapacitados y terminan por abandonar el mercado laboral).

Finalmente, lo que debemos recalcar es que lo que está en juego acá es si vamos a ser capaces, como sistema político, de decirle a la gente que estamos aquí para resolver sus problemas. No podemos seguir postergando urgencias. Aprobar esta reforma no es una victoria para nuestro Gobierno y una derrota para la oposición. En definitiva, lograr este tipo de medidas es un triunfo para nuestra ciudadanía. Por ello, como Gobierno del Presidente Gabriel Boric hacemos un llamado a la unidad y a la posibilidad de alcanzar los acuerdo que nos exige