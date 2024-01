Reforma de pensiones: hay acuerdo para aplicar fórmula 3+3 del 6% de las cotizaciones del empleador

En búsqueda de la «construcción de un acuerdo que es necesario», el Ejecutivo a través de la Ministra del Trabajo Jeannette Jara acogió el planteamiento de la DC.

«Hemos acogido la indicación que nos ha presentado un sector importante del centro político de nuestro país, que se representa en distintas bancadas y en distintos parlamentarios, a fin de introducir una indicación legislativa en la cual se distribuya el 6% de la cotización del empleador», señaló este mediodía la Ministra del Trabajo Jeannette Jara, durante la Vocería en el Palacio de la Moneda.

De esta manera la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, confirmó este lunes que el Gobierno se acoge e impulsa la denominada fórmula 3+3 para la reforma previsiones y en particular, para el destino del 6% de las cotizaciones aportadas por el empleador.

En detalle, la secretaria de Estado explicó que con esta iniciativa «un 3% va a ir a capitalización individual y una cotización de manera intrageneracional«, mientras que «el otro 3% va a ir al Seguro Social, con lo cual se va a permitir que se pague la garantía de una UF por cada diez años cotizado».

«Como lo hemos reiterado, este Seguro Social no es para otros, no es para otras personas, es para quienes cotizando tienen pensiones que no les alcanza para vivir», señaló la Ministra Jara desde La Moneda, asegurando también que se trata de «un paso importante en la construcción de un acuerdo que es necesario».

Asimismo, afirmó que se podrá «compensar las diferencias entre las expectativas de vida entre hombres y mujeres que hay en nuestro país, y que resultan ser muy complejas para las mujeres, dadas su bajo nivel de cotización, bajos salarios, menor empleabilidad, y además mayor expectativa de vida»:

A esto sumó que «vamos a poder incorporar el tema de cuidados en el marco de lo que ha sido la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, que ha liderado la ministra Javiera Toro por instrucción del Presidente Gabriel Boric».