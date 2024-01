Senador Kusanovic acompañado de María Teresa Vargas se reunió con autoridades del Ministerio de Hacienda por los jubilados del 4%

Parlamentario organizó reuniones en el Congreso Nacional para avanzar en el pago de la deuda

En representación de la agrupación de los pensionados 4%, Maria Teresa Vargas se dirigió hasta el Congreso Nacional, invitada por el senador Alejandro Kusanovic, para pedir a las autoridades del Ministerio de Hacienda una pronta respuesta sobre la situación de los pensionados de la Ex EMPART, quienes llevan años a la espera de una solución definitiva a sus demandas.

Preocupado por esta situación, Alejandro Kusanovic le propuso a Maria Teresa viajar hasta Valparaíso para asistir al Senado, donde se reunieron con el Ministro de Hacienda, Mario Marcel y la Subsecretaria de esa cartera, Heidi Berner, donde la representante de los pensionados pudo trasmitirle a Marcel la preocupación que existe, “el está consciente, me dijo que va a generar una entrevista en unos días más. Además, me entrevisté con la Subsecretaria de Hacienda, quien me respondió que está caminando el proyecto, que están terminando de hacer la revisión principalmente lo que significan las platas y cuando podría ser el pago” indicó Vargas.

Kusanovic, recordó que desde que asumió como senador viene empujando esta solución y está pendiente de la respuesta de Hacienda, “hemos estado en permanente comunicación con la señora María Teresa y su visita era necesaria, pudimos hablar con el Ministro y la Subsecretaria de Hacienda, y ahora estamos esperando noticias de la Dirección de Presupuestos. Por lo que espero que pronto tengamos la solución que tanto anhelan” sostuvo.

Finalmente, y tras visita al Senado, Maria Teresa Vargas vuelve confiada: “el pago, si Dios quiere, va. Yo estaba en la incertidumbre, pero el Ministro me confirmo que sí”. Estando a la espera del análisis que está efectuando la Dirección de Presupuestos de los más de 1900 personas que llevan más de 12 años a la espera del pago de sus dineros.