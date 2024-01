Senador Kusanovic critico la falta de planificación del SENAMA ante el cierre de la residencia de Puerto Natales.

Luego que el senador Alejandro Kusanovic conociera el eventual cierre de la residencia de adulto mayores administrada por el Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad (CONAPRAN), solicito que la directora nacional del SENAMA sea citada a la Comisión del Adulto Mayor y de Discapacidad, para que entregue los antecedentes del recorte de un 69% de los recursos que afecto a dicha organización y que atiende a 323 adultos mayores a nivel nacional. Luego de la disminución presupuestaria, la organización comunico que soló mantendrá sus operaciones en la Región Metropolitana, lo que dejará sin oferta a los 15 adultos mayores que son atendidos en la comuna de Natales.

Durante la instancia, la directora del Servicio Nacional Adulto Mayor, Claudia Asmad, explico los fundamentos de la reducción presupuestaria los que tienen que ver con la regulación de los convenios y la concursabilidad obligatoria con organismos privados: “por lo tanto, lo que hicimos en este presupuesto 2024, es igualdad de condiciones para todos los organismos privados sin fines de lucro que cumplen el mismo rol en nuestro país, avanzar paulatinamente hacia la concursabilidad y equiparando los recursos al per cápita que actualmente reciben las organizaciones públicas y privadas sin fines de lucro que participan de los fondos del subsidio ELEAM” explico.

Además, la directora nacional, aclaro que a fines del mes de octubre comunicaron a CONAPRAN estos cambios, recalcando que la decisión del cierre es del organismo privado, así como la búsqueda de otros fondos públicos para seguir funcionando. Respecto de los cierres, explico que idearon un plan de acompañamiento que incluye la posibilidad de traspasar en comodato algunos lugares donde funcionan las residencias para transformarlos en ELEAM públicos, lo que aún está en evaluación. Sin embargo, se confirmó que CONAPRAN solo podría funcionar en regiones hasta el mes de mayo de este año.

Kusanovic, junto con entender el cambio en el modelo de gestión que está realizando el SENAMA, expresó su malestar por no adoptar medidas a tiempo “si estamos haciendo la transición del tema, estamos fallando porque CONAPRAN está cerrando todo menos en la Región Metropolitana, entonces hay una falla en la estrategia. Cuando hacemos un cambio, necesitamos una estrategia para que no pasen este tipo de cosas con los cierres y lo que más preocupa es ¿cuál va a ser la solución para los residentes de Natales? ¿Qué va a pasar con los adultos mayores que están ahí?” cuestiono.

Finalmente, el parlamentario rechazó toda solución que implique que los adultos mayores sean trasladados hasta la comuna de Punta Arenas: “son 250 kilómetros, no están al lado, seguramente tienen familiares en Puerto Natales y ahí se produce otro problema que es separar a los adultos mayores de sus familias, con un claro desarraigo”. Situación que continuará siendo analizada en la próxima sesión de la Comisión, junto a representantes de CONAPRAN.