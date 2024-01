Senador Kusanovic se reúne con Fiscal Regional para abordar el fortalecimiento del Ministerio Publico en la región



Hasta las oficinas del Ministerio Público llegó el senador Alejandro Kusanovic para reunirse con el Fiscal Regional de Magallanes, Cristián Crisosto, con el fin de conocer los índices delictuales y las medidas que están adoptando en la persecución criminal. En la cita, el parlamentario reafirmó su compromiso para fortalecer el trabajo de la Fiscalía y apoyar el aumento de fiscales que se requieren para enfrentar los desafíos que tiene la región.

Tras la reunión, el Fiscal Regional catalogo la instancia de muy provechosa «puesto que, nos permitió poder coordinar nuestros esfuerzos en nuestras respectivas competencias para poder servir mejor a la comunidad magallánica particularmente en el ámbito de la seguridad”. Asi mismo indico que “compartimos información con respecto a la realidad delictual de la región, a los énfasis que nosotros tenemos que implementar a nivel de persecución penal y ahí hay un punto importante que es la colaboración interinstitucional, el fenómeno del crimen organizado, no se puede abordar por una institución por separado, se requiere un esfuerzo mancomunado de todas las instituciones”.

Crisosto, ademas le planteó los fenómenos delictuales más relevantes en las cuatro provincias de la región “para que el senador Kusanovic estuviera al tanto y en el Senado se pueda incorporar estas necesidades a nivel regional y se puedan transformar en leyes que puedan de alguna forma ayudar a mejorar la persecución penal, la prevención y por cierto, servir mejor a la comunidad magallánica”.

En tanto, el senador Alejandro Kusanovic, quien es miembro de la Comisión de Seguridad Publica, le transmitió su preocupación por el aumento de los homicidios que muetran las ultimas cifras, comprometiendo su apoyo y reiterando que “en lo que necesiten cuenten conmigo, tenemos que frenar el avance del crimen organizado que está mostrando claramente sus brotes en la región, lo que hace años no nos habríamos ni imaginado. No hay que bajar la guardia y seguiré trabajando para recuperar nuestra calidad de vida en Magallanes” afirmo.