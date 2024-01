Solidaridad de una pequeña empresa genera grandes cambios en la vida de las personas que viven en residencia San Juan Diego de Puerto Natales



La empresa J&C Servicios Spa cambió el destino de la Residencia para personas en situación de discapacidad, San Juan Diego; demostrando que juntos podemos construir un mundo más inclusivo y lleno de oportunidades.

En Magallanes, tierra de extremos, donde el frío parece desafiar incluso al más valiente, un grupo de almas generosas ha unido fuerzas para tender una mano a aquellos que más lo necesitan, transformando la discapacidad en capacidad y las donaciones en oportunidades, para así, marcar la diferencia.

Precisamente fue Claudio Ojeda, SEO de J&C Servicios Spa; quién encendió la chispa de la solidaridad. Movido por una motivación inquebrantable, Claudio -y la empresa que representa- ha destinado sus donativos a la residencia San Juan Diego -en Puerto Natales- para personas en situación de discapacidad que está siendo administrada por ONG Pather Nostrum.

Al ser consultado, Ojeda confesó que su inspiración nace de una profunda amistad y el deseo de honrar la memoria de un gran amigo que una vez llamó a esta tierra su hogar.

“Este amigo fue un gran apoyo para mí en momentos difíciles, y resulta que la directora de la residencia es su sobrina. Cuando me enteré de que Katty Neumman (la sobrina) asumía el desafío de dirigir esta residencia, decidí contactarla para ofrecer mi ayuda personal y la de mi familia. Sentí la necesidad de devolver el apoyo y la ayuda que mi amigo me brindó en un momento crucial de mi vida”.

Y es que, desde la adquisición de ropa de cama para la apertura de la residencia; hasta el donativo de otros recursos esenciales, estas iniciativas solidarias han sido palpable en el bienestar de los residentes en esta institución.

“Nos aseguramos de adquirir todas las donaciones lo más rápido posible desde nuestra casa matriz en Puerto Montt. Estas donaciones han brindado una mayor comodidad y han contribuido a la apertura exitosa de la residencia, mejorando la calidad de vida de los residentes”, sostuvo.

Pero el mensaje de Claudio y su compromiso trascienden las paredes de esta residencia. Él nos invita a todos a unirnos a esta noble causa, a mirar más allá de las limitaciones y tender puentes de apoyo y comprensión hacia las personas en situación de discapacidad que, como los que alberga la residencia San Juan Diego de ONG Pather Nostrum; no cuentan con una red de apoyo familiar.

“Desde las grandes empresas hasta las pequeñas microempresas, todos tenemos un papel fundamental en esta transformación. Es hora de acercarnos, de conocer la residencia, de compartir con los residentes y los dedicados funcionarios que trabajan incansablemente en su cuidado”, comentó.

En tal sentido el futuro de Claudio y su apoyo a la Residencia San Juan Diego es claro: ¡seguirán unidos en esta noble labor! Es por ello que, con el compromiso de su empresa, JYC servicios Spa, y el apoyo de otras entidades, buscarán brindar una mayor comodidad y seguridad a los residentes y al personal que los cuida.

En palabras de Ojeda “como J&C Servicios Spa, con nuestro Departamento de Calidad y Medio Ambiente, Ox3 Capacitaciones y Asesorías, mantendremos nuestro firme compromiso con esta residencia. Continuaremos apoyando, ya que aún queda mucho por hacer para brindar una mayor comodidad y seguridad tanto a los residentes como al personal de atención que trabaja con ellos”.

Culminó afirmando que “como empresa, estamos realizando campañas internas para recolectar ropa, artículos de aseo personal y otras necesidades que hemos observado durante nuestras visitas a la residencia”.