Bloc de notas online: escriba, guarde, comparta y bloquee sus notas gratis

¿Cuántas veces quieres guardar notas? Si eres una persona organizada, deberías sentir la necesidad de guardar tus pensamientos productivos de vez en cuando. Pero llevar papel y lápiz todo el tiempo puede resultar un poco estresante con el ajetreado estilo de vida actual.

El Bloc de notas online es uno de los mejores inventos tecnológicos de la era actual. Imagínese sacar un teléfono inteligente de su bolsillo y guardar sus notas aleatorias mientras viaja. Sí, esto es posible con un bloc de notas digital.

Puede anotar listas, ideas y notas con el bloc de notas online de UnirPDF. Además de eso, también puedes bloquear y compartir tus notas con quien quieras. No tendrás que preocuparte por descargar e instalar ningún programa en tu dispositivo personal. Simplemente visite la herramienta online y guarde tantas notas como desee.

En este breve artículo, veremos cómo escribir, guardar, compartir y bloquear sus notas sin gastar un solo centavo utilizando una herramienta gratuita de bloc de notas online.

Escribir notas

Para comenzar, vaya al bloc de notas gratis y haga clic en el botón «Nuevas notas». Esto abrirá un editor de texto online donde podrá comenzar a escribir o pegar contenido.

El editor admite opciones de formato básicas para estructurar sus notas, como títulos, listas numeradas y con viñetas, y cambios de estilos y tamaños de fuente. También puedes insertar fácilmente imágenes, archivos, grabaciones de audio u otros archivos adjuntos arrastrándolos directamente al editor o seleccionándolos desde tu dispositivo.

Esto le permite incorporar multimedia a sus notas. El editor guarda automáticamente a medida que escribe, para que nunca pierda ningún trabajo.

Guardar notas

Sus notas se guardan automáticamente a medida que escribe o realiza modificaciones en el bloc de notas online. No tiene que hacer clic manualmente en «Guardar» ni preocuparse por cerrar accidentalmente la pestaña del navegador sin guardar.

Una vez que haya terminado de agregar notas a su vida, puede hacer clic en el botón «Descargar archivo» que aparece en la parte inferior derecha. La herramienta le permite tomar su archivo de notas en cualquier formato según sus preferencias. Actualmente, puedes descargar notas en formatos PDF, Word y TXT.

Si desea realizar más ajustes a un archivo de notas existente, simplemente cargue ese archivo o pegue su contenido y comience a realizar los ajustes necesarios. Una vez que haya terminado de agregar más información, haga clic en ‘Descargar archivo’ nuevamente.

La herramienta le permite realizar un seguimiento de la información escrita completa, como el número de líneas, palabras y caracteres. Eso significa que serás completamente consciente de las complejidades de tus notas.

También puede anotar un archivo de notas existente yendo al editor de texto enriquecido y eligiendo las opciones de formato deseadas, como estilos de fuente, viñetas, listas numeradas, agregando hipervínculos e incluso imágenes para mayor aclaración.

Compartir notas

Una vez que haya creado las notas, podrá compartirlas fácilmente con otras personas. Simplemente haga clic en el botón ‘Descargar archivo’ y elija la opción de descarga preferida entre los formatos de archivo PDF, Word y TXT.

Una vez que el archivo se haya descargado correctamente en su dispositivo, podrá compartirlo con cualquier persona a través de aplicaciones de comunicación social como WhatsApp u otras redes sociales como Facebook. También puede enviar el archivo a las personas interesadas a través de un archivo adjunto de correo electrónico.

Una cosa importante que debes recordar es darle a tus archivos un nombre adecuado antes de presionar el botón de descarga. Esto le ayudará a realizar un seguimiento del archivo y buscarlo cuando sea necesario. Hay una barra de nombre de archivo en la parte superior derecha de la ventana de notas. Haga clic en él para editar el nombre del archivo y escriba cualquier cosa que crea que sea factible según el tipo de notas que esté creando.

Notas de bloqueo

Muchas veces tenemos notas que escribir que son de carácter sensible. Se supone que no debes compartirlos abiertamente con nadie. Es posible que estén destinados a compartirse únicamente con personas específicas. La información de naturaleza tan sensible debe mantenerse bajo llave.

Esta herramienta de bloc de notas online permite bloquear notas mediante una protección segura con contraseña. Eso significa que sólo tienes que hacer clic en el icono «Bloquear» en la parte superior izquierda y crear una contraseña. Asegúrese de recordar la contraseña para referencia futura. Las personas que deseen acceder al archivo deben conocer la clave de acceso correcta.

Para las notas que no desea que otros editen pero aún desea compartir, puede bloquearlas. Haga clic en el ícono de candado en una nota y se bloqueará, impidiendo que los espectadores la editen pero aún permitiendo comentarios. Esto es útil para compartir borradores finales de documentos o tomar notas de lluvia de ideas en las que desea realizar aportaciones pero no desea que se modifique el contenido.

Conclusión

El bloc de notas online de UnirPDF proporciona una manera fácil y gratuita de escribir, guardar, compartir, bloquear y tomar notas onlinedesde cualquier dispositivo. Atrás quedaron los días de buscar papel cuando surge una gran idea: ahora tienes un bloc de notas basado en la nube accesible desde cualquier lugar.

Ya sea que sea un estudiante que hace malabarismos con sus tareas, un trabajador remoto que colabora con sus compañeros de equipo o alguien a quien simplemente le gusta mantenerse organizado, el bloc de notas online es una herramienta útil que vale la pena probar. Pruébelo hoy y vea cómo puede mejorar su capacidad para tomar notas y compartir.

La herramienta es accesible universalmente a través de cualquier dispositivo conectado a Internet. Eso significa que puede crear notas mientras viaja usando su teléfono inteligente, tableta, computadora portátil e incluso computadora de escritorio. Además, no es necesario instalar ningún programa de software específico en su dispositivo para tomar notas con frecuencia. Simplemente visita la herramienta online y comienza a crear notas cuando y donde quieras. ¡Eso es rápido, eficiente y fácil!