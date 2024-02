Concejala Stipicic llama a los órganos públicos a respetar la ley de accesibilidad para personas con discapacidad

La concejala, Alicia Stipicic hizo un llamado a las autoridades regionales de Punta Arenas, ante el incumplimiento por parte de los edificios públicos, de la Ley N°20.422 que exige la accesibilidad universal para personas con discapacidad.

La concejala de Renovación Nacional señaló que es necesario, tal como lo establece la Ley N°20.422, que se respeten las normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. «En varios edificios de la ciudad no existen accesos para personas con capacidades distintas y un claro ejemplo se da en el Servicio de Impuestos Internos, recinto donde los funcionarios tienen que bajar al primer piso a prestar atención, ya que no existe acceso para personas con alguna capacidad distinta».

La concejala, Alicia Stipicic manifestó que «en el caso de los particulares, como ocurre con los restaurantes y locales comerciales, por ejemplo, se han esforzado para poder tener servicios higiénicos para las personas con capacidades distintas y accesos que les permita su desplazamiento».

Sin embargo, recalcó que «son, precisamente, las entidades públicas, los servicios del Estado los que no están cumpliendo la norma vigente. Es urgente que los órganos del Estado y las autoridades de Punta Arenas hagan respetar la Ley N°20.422, cuyo artículo 1° indica que se debe asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad».