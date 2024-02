El Proyecto de ley de cumplimiento tributario | Rodrigo Hernández, Seremi de Gobierno (S)

El lunes de esta semana, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunciaba el inicio de tramitación legislativa del Proyecto de cumplimiento tributario. Esta iniciativa es clave para financiar el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que se incluyó en el proyecto de Reforma Previsional y que se discute en el Congreso. Pero, también es fundamental para avanzar en que las normas tributarias vigentes sean ejecutas de forma correcta.

No obstante, a pesar de lo anterior, es importante señalar lo siguiente. En los últimos meses han salido a la luz pública tres casos polémicos de incumplimiento de las obligaciones tributarias. Uno es el de los Sauer, familia controladora del grupo Factop, contra quienes el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló por la emisión de 9.970 facturas falsas, por un monto cercano a los $13.000 millones. En paralelo, el caso Primus sumó una nueva empresa con este tipo de conductas, al conocerse que altos ejecutivos hicieron colocaciones derivadas de facturas ideológicamente falsas. Finalmente, en diciembre se reveló el que podría ser el fraude tributario más grande de la historia de Chile, con más de 100 mil facturas falsas emitidas por un monto cercano a los $240.000 millones, que dejó a 55 detenidos. Lo defraudado, calculó el ministro Marcel, “equivale a la construcción de 25 centros de salud familiar, de tres hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos”.

Lo mencionado da cuenta de la imperante necesidad, de hacer valer la ley y de que todo ciudadano, más allá de su nivel de ingreso, cumpla con las obligaciones tributarias. Los datos respecto a estas prácticas son contundentes: El último informe del SII, publicado en diciembre de 2023, reveló que entre los años 2018 y 2020 el Impuesto al Valor Agregado registra una brecha equivalente a 1,8% del PIB en promedio para los años analizados, lo que supone un incumplimiento tributario de 18,4% promedio. En tanto, en el Impuesto de Primera Categoría la equivalencia de la brecha es de 4,7% del PIB en promedio, lo que significa un incumplimiento tributario del 51,4% para los años estudiados. Si bien es imposible eliminar por completo las brechas de cumplimiento tributario, sí es posible disminuir la que actualmente existe en Chile.

Para prevenir y combatir esas y otras acciones, el Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal propone como uno de sus pilares fundamentales el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El objetivo es incrementar, a través de ello, la recaudación fiscal en 1,5% del PIB, recursos que permitirán contribuir al financiamiento de las necesidades y prioridades de gasto que se han definido dentro del Pacto.

Hay voces muy contrarias al incremento impositivo y a la propuesta de Pacto Fiscal de nuestro Gobierno. No obstante, el foco de este proyecto no implica un aumento de la carga tributaria de los contribuyentes, sino que pretende hacer cumplir las normas tributarias vigentes. Un contribuyente no verá incrementada su carga por el solo hecho de que la administración tributaria persiga de forma más eficiente los delitos tributarios y la planificación tributaria agresiva, u otros comportamientos ilícitos que deben ser combatidos. Hacemos un llamado a los parlamentarios de nuestra región a sumarse a este proyecto, y combatir las prácticas hacia quienes eluden y evaden impuestos.