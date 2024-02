En conmemoración de los 40 años del Puntarenazo reconocen registros patrimoniales de la prensa en Magallanes

La actividad, organizada por la Delegación Presidencial, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y la Secretaría de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, resaltó no solo el coraje de aquel día, sino también el patrimonio cultural presente en los registros de emisoras y prensa de la época.





Al conmemorarse cuatro décadas del histórico Puntarenazo, un hito imborrable en la memoria colectiva de Magallanes, autoridades de gobierno destacaron la crucial labor de documentación periodística llevada a cabo por los medios de comunicación durante la protesta contra el dictador Augusto Pinochet. “Este material hoy se erige como un testimonio invaluable de la voz ciudadana que desafió el yugo autoritario y debe ser preservado”, expresó el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, durante su intervención en el acto conmemorativo. Entre los medios destacados, La Prensa Austral sobresale con su valioso archivo fotográfico y relato, que se plasmó en varias de sus páginas. Asimismo, la radio Presidente Ibáñez ha logrado recuperar el registro radiofónico de las cinco horas que duró el Puntarenazo, con transmisiones realizadas desde la misma Catedral en 1984. Por su parte, TVN Red Austral contribuyó con el registro audiovisual que si bien fue en gran parte censurado en el noticiero de la época, el material pudo mantenerse en el tiempo. «Este valiente episodio en defensa de la democracia resuena vivamente en nuestra memoria. Constituye un tesoro invaluable, un patrimonio de nuestra cultura inmaterial que nos conecta con las luchas y victorias de quienes nos precedieron. En ese gesto colectivo, hallamos inspiración y guía para nuestro presente y futuro. Recordamos los momentos en que la sociedad se unió para resistir las fuerzas que atropellaron la democracia y el coraje de aquellos que, incluso en los tiempos más oscuros, se alzaron para defender los derechos y libertades fundamentales», aseguró el delegado presidencial. Al cerrar su discurso subrayó la necesidad de trabajar en unidad y colaborativamente. “Al recordar hoy el Puntarenazo, invito a cada uno de ustedes a relevar la importancia de nuestro patrimonio, a abrazar los principios democráticos que nos definen y a participar activamente en la organización social que fortalece nuestra resistencia. Juntos, como comunidad comprometida, podemos enfrentar cualquier desafío y construir un futuro donde la democracia florezca y prospere. La colaboración, el diálogo y la participación activa son las herramientas que nos permiten construir una sociedad justa e inclusiva”, precisó. También en el acto el sacerdote Freddy Subiabre leyó unas palabras de Marco Buvinic que no pudo estar presente en la ceremonia. En algunas partes del discurso resaltó el acompañamiento de la iglesia a los oprimidos y el rol de defensa a los derechos humanos desplegados durante la dictadura. Finalmente hizo un llamado a avanzar en comunicación, respeto y colaboración. El acto que comenzó con la transmisión que hizo radio Presidente Ibáñez culminó con la intervención artística del «colectivo ASKUTÁLAK PROYECTO». Esta iniciativa fue el resultado de una convocatoria abierta realizada a la ciudadanía y a artistas de la comuna de Punta Arenas. “La resignificación a través de las artes siempre desempeña un papel dual al ofrecer tanto una mirada de rescate patrimonial como una plataforma para la crítica reflexiva en torno a la memoria. En el contexto específico del trabajo que presentamos, nos sumergimos desde una perspectiva de memoria colectiva, lo que nos permite desde el lenguaje particular de los cuerpos y la expresividad de las participantes de esta acción, abrir una ventana temporal desde la ficción replanteando estos hechos en el espacio público especifico donde ocurrieron hace 40 años”, comentó Martín Alonso Andrade, docente y dramaturgo de teatro físico y danza, quien está a cargo de facilitar la instancia creativa de este colectivo ciudadano.

