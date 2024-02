Grandes pérdidas del turismo en Williams por no habilitación de terminal de Navarino denuncio Senador Kusanovic

Nuevo terminal entregado en diciembre no se puede utilizar y autoridades se culpan unas a otras.

Estamos siendo victimas de la «Permisología”, o el abuso de la burocracia para poder desarrollar un proyecto.

Una situación compleja está viviendo el turismo de la Provincia Antártica, denuncio el Senador Kusanovic, al no poderse utilizar el nuevo terminal de uso múltiple, para barcazas y para naves menores, construido en Puerto Navarino y entregado en diciembre del año pasado.

Para entender el problema es bueno aclarar que el turismo de Williams se alimenta de tres fuentes, los pasajeros de cruceros que son de paso. Otro porcentaje importante (50 %) ingresa por vía maritima en el ferry regular y por vía aérea, ambos directos a Puerto Williams.

Y por último otra proporcion similar a la anterior, muy importante, llegaban desde de Usuhaia vía el cruce ínternacional entre este y Puerto Navarino, además este último es el Puerto de salida del turismo a los glaciales y al Cabo de Hornos. Al no estar operativo el nuevo terminal construido no se ha podido realizar el cruce entre Ushuaia y Puerto Navarino perdiendo alrededor de 3.000 turistas, es decir cerca del 50% del turismo de Williams. Los mayores afectado son los hoteles y albergue y por supuesto los otros servicios turístico como son las caminatas a los dientes de Navarino y también los servicios de restaurant. Las pérdidas se estiman en más de un millón de dólares para el turismo del sector.

Ademas, sin este flujo algunos servicios se han retirado de la provincia como guías y porteadores. La temporada de turismo nunca podrá ser como era ante de la pandemia sin este flujo importante de pasajeros y que ya lamentablemente se perdio para esta temporada plantean los gremios y pequeños empresarios turísticos, además plantean que las autoridades se culpan unas a otras entre el Mop, autoridad marítima y Municipalidad.

El Senador Alejandro Kusanovic planteo que este tipo de situaciones no pueden pasar y son vergonzosas, dado que atentan directamente contra el desarrollo económico y las personas, además de que se desperdician las inversiones con recursos de todos los chilenos.

En Chile estamos siendo victimas de la «Permisología”, o el abuso de la burocracia para poder desarrollar una actividad o proyecto y esto ya no puede continuar, se esta afectando a las personas y familias.

«Tomaré contacto a la brevedad con autoridades a nivel central y local para busca una solución a este negligente situación que afecta al turismo y a las personas»

El senador indicó, «Es una vergüenza que el Gobierno Regional y las instituciones del Estado no se preocupen de acelerar estos trámites para obtener los permisos necesarios para operar, es una clara desidia y indolencia de las autoridades para con la comunidad y las personas», finalizó.