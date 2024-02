Inauguran Exposición de manualidades de vecinas y vecinos de San Gregorio en Zona Franca

Durante la primera jornada del retiro de kit deportivos del “Pali Aike Trail” 2024, se inauguró una Exposición de piezas de fieltro, cerámica gres, mini dioramas y fotografías de la comuna de San Gregorio en el Módulo Central de Zona Franca.

La Ilustre Municipalidad de San Gregorio invita a la comunidad magallánica a asistir a una Exposición de manualidades elaboradas por vecinos y vecinas de la comuna y una selección de fotografías que muestran a la comuna rural en años pasados. La Exposición estará abierta durante dos días: lunes 19 de febrero (11:00 hrs. a 18:00 hrs.) y martes 20 de febrero (10:00 hrs. a 17:00 hrs.), en horario continuado en el Módulo Central de Zona Franca, en la Sala Zonaustral, al lado de la Pista de Patinaje.

La alcaldesa de San Gregorio, Jeannette Andrade Ruiz, señaló que “invitamos a toda la comunidad a visitar la Exposición que estamos brindando como Municipio en Zona Franca. Acá podrán ver manualidades hechas por vecinos y vecinas de San Gregorio, donde realizamos constantemente talleres abiertos y gratuitos, para que los habitantes de nuestra comuna puedan desarrollar múltiples habilidades, relacionándose con el mundo de la cultura y las artes. Es un orgullo para nosotros exhibir estas bellas piezas y que personas de otras comunas puedan conocer el trabajo que se realiza en San Gregorio y, a la vez, apreciar la historia de nuestra comuna, la transformación que se ha dado en las últimas décadas, a través de fotografías”.

Dentro de las manualidades que se exhiben se encuentran trabajos con Fieltro, los que fueron elaborados por vecinas y vecinos en un Taller realizado en septiembre 2023, en el marco de las Estrategias de Sostenibilidad del Plan Municipal de Cultura.

Además, los visitantes podrán apreciar Mini Dioramas, representaciones tridimensionales de paisajes australes con pintura acrílica sobre madera mdf y terciado. Vecinas de San Gregorio aprendieron esta novedosa técnica de artes visuales en un Taller de tres clases en el mes de noviembre.

La Exposición también exhibe objetos, como tazones, cuencos y maceteros, en cerámica gres que fueron confeccionados por vecinas de San Gregorio gracias a tres clases impartidas por el Taller La Biota en enero recién pasado.

La Exposición cuenta también con fotografías que muestran el pasado y el presente de San Gregorio. Las imágenes fueron aportadas por los mismos habitantes de la comuna: fotos tomadas en octubre 2023 por niños y adolescentes participantes del Concurso “Captura a San Gregorio con tu celular” e instantáneas que vecinos y vecinas de San Gregorio tomaron hace décadas, dando cuenta de vivencias, acontecimientos, actividades, lugares e incluso vecinos y vecinas anteriores de la comuna para la Exposición denominada “Rescate de la Historia – Memorias de San Gregorio”.

Guadalupe Igor, encargada de Biblioteca Municipal de San Gregorio, es una de las vecinas que participó en los talleres y sus trabajos forman parte de la exposición: “Estamos contentas con esta instancia porque así podemos mostrar la flora y fauna de nuestra comuna. Nosotras (las vecinas) nos reunimos en varios talleres liderados por el Municipio y agradecemos tener esta oportunidad de exponer lo que aprendimos y que todo Magallanes conozca nuestros trabajos”.

Partió Retiro de Kit Deportivo “Pali Aike Trail” 2024

Este lunes 19 de febrero comenzó la entrega de kit deportivos del «Pali Aike Trail» 2024 en el Módulo Central de Zona Franca, en la Sala Zonaustral, al lado de la Pista de Patinaje, y se extenderá también al martes 20 de febrero, en los mismos horarios que la Exposición.

Los trescientos competidores que darán vida a la segunda edición del “Pali Aike Trail” este sábado 24 de febrero en el Parque Nacional Pali Aike, deberán ir a retirar el kit deportivo, ocasión en la que conocerán más sobre el área protegida de CONAF Magallanes, el recorrido de cada una de las categorías (7K, 17K y 25K), entre otros detalles.

“Estamos muy contentos porque en sólo cinco días se completaron los trescientos cupos para el certamen deportivo que organizamos como Ilustre Municipalidad de San Gregorio. Esta gran convocatoria nos demuestra que el Pali Aike Trail, ya en su segunda edición, se consolida como un evento deportivo que despierta gran interés en Magallanes, e incluso en la Patagonia argentina. Ya está todo listo para este sábado, será un gran evento cultural deportivo, lo que nos permitirá seguir potenciando nuestra comuna desde el turismo y el deporte”, aseguró Jeannette Andrade Ruiz, alcaldesa de San Gregorio.

El “Pali Aike Trail” es un evento que tiene un espacio ya en el calendario de deportistas, dado que es el único certamen deportivo donde los participantes podrán recorrer senderos repletos de cráteres y campos de lava, lo que conforma paisajes lunares especiales.

Naddia Nahuelquen fue a retirar su kit deportivo para la carrera categoría 7K e indicó que “por las redes sociales me enteré de este evento deportivo y como yo corro me interesé. Nunca he practicado la disciplina trail, así que será la primera vez en Pali Aike. Me gustan los desafíos, quiero vivir esta nueva experiencia. Este evento es muy atractivo para mí porque está afuera de la ciudad, en un Parque maravilloso que tampoco conozco. Estoy muy ansiosa y con todas las ganas”.

En tanto, Mario Espicel, es otro participante del Pali Aike Trail 2024 pero sí conoce el certamen deportivo: “el año pasado corrí el Pali Aike Trail por primera vez y ahora volví a inscribirme rápidamente. Siempre es novedoso y entretenido ir a correr a un Parque Nacional y es de esperar que todo resulte bien”.

Cabe señalar que, debido al gran interés, se abrió una categoría nueva de 25K, que inicia la administración del Parque Nacional, luego continúa hacia Laguna Ana, avanzando por la Cueva Pali Aike y luego recorrerá un sendero geológico compuesto por rocas volcánicas, concluyendo en la zona de merienda y estacionamiento que está próximo a la Cueva Pali Aike.