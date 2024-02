Magallanes se abre al mundo gracias al cine chileno

FilMagallanes es un proyecto que invita a productores y directores de todo el mundo a filmar en la Región de Magallanes en algunos de los lugares más austeros y hermosos del planeta, incluidos fiordos, glaciares, islas, montañas, estancias, volcanes y mucho más. En este contexto, el estreno de “Los colonos” y la nominación al Oscar de “El Conde”, ponen a este último rincón del mundo en la mira de todos.



“Game of Thrones” en Croacia o “El señor de los anillos” en Nueva Zelanda, han posicionado las locaciones de ambas producciones fílmicas como fenómenos turísticos mundiales. Tomando esa receta y entendiendo las ventajas, las cualidades y la fuerza que tiene la región con paisajes épicos y naturaleza indómita, es que FilMagallanes busca potenciar destinos como Pali Aike, Cabo Froward, Dientes de Navarino, Lago Fagnano, Bahía Inútil, Puerto Obstrucción, etc.



FilMagallanes (www.Filmagallanes.com), es un proyecto que nace bajo el alero del Programa de Reactivación del Turismo en Tiempos de Crisis, con el objetivo de desarrollar la industria creativa y el turismo regional, iniciativa liderada por la dirección regional de Corfo Magallanes y Antártica Chilena y financiado por el Gobierno Regional.



“Gracias al auge del streaming, hay todo un tema de marketing digital enfocado a cambiar la percepción de las personas sobre donde se están filmando ciertas películas. Aprovechando la inmensidad de la Patagonia y lo que significa Magallanes, creemos que tenemos ese potencial natural para que diversas productoras vengan a filmar a nuestra región”, asegura Andrés Gader, miembro de la Gobernanza del proyecto IFI, y Presidente de la Asociación de Hostels y Afines Natales, AGHYAN.



Para el Director Regional (s) Corfo Magallanes, Óscar Strauch “Esta iniciativa no solo constituye una valiosa oportunidad para impulsar el crecimiento del sector audiovisual y creativo en nuestra región, sino también, para fortalecer sectores interrelacionados como el turismo, comercio y servicios. Adicionalmente, contribuirá a la descentralización del turismo regional, generando beneficios para toda la comunidad”.



Además, el reciente y exitoso estreno de “Los Colonos” (premiada en el festival de cine de Cannes) del director Felipe Gálvez sobre el genocidio al pueblo Selk’nam en Tierra del Fuego, o la nominación a los premios Oscar como Mejor Fotografía (Edward Lachman) de la cinta “El Conde” (sátira sobre la figura de Augusto Pinochet) de Pablo Larraín, tienen a este último rincón del mundo en la mira de todos.







“La difusión turística para la región es muy importante. Películas como ‘Los colonos’ y ‘El conde’ son significativas porque es una manera de poner en relieve a la región. Además, para las productoras nacionales o internacionales, entender que existe la infraestructura para filmar es gran un incentivo. Estamos súper contentos porque esto es una alternativa más para mostrar lo que tenemos en nuestra región, sobre todo por ‘El conde’, mediante su nominación al Oscar, que es una ventana al mundo”, agrega Andrés Gader.







Por su parte, Rodrigo Moreno, productor locacionista y coordinador de Filmagallanes, señala que, “El Conde lo filmaron en agosto y eso ya es un desafío por las condiciones climáticas con un invierno bien duro. Por eso y mucho más, el mérito es tremendo y hoy en día, la difusión con la nominación al Oscar, traerá buenos beneficios a la región. En la estancia de Oazy Harbour, donde se filmaron varias escenas de la película, si se administra bien, se podría convertir en un foco turístico”.







Este magno proyecto magallánico, ofrece información detallada para “location scouts” para productoras o realizadores que estén analizando filmar en la región, y que incluye características específicas de cada locación, con su nivel de dificultad, opciones de accesibilidad, capacidad hotelera, condiciones de clima y luz y recomendaciones para efectuar un rodaje, además de fotografías y un tráiler para conocer sus opciones.







Actualmente, se están desarrollando dos proyectos cinematográficos importantes que se filmarían en Tierra del Fuego y Puerto Natales. “Una película chileno-americana-francesa que se filmaría en Tierra del Fuego. Están a la espera de financiamiento, se está desarrollando el guión y se están analizando locaciones. Y por otro lado, hay conversaciones con una productora nacional importante con un guión en desarrollo para filmar en Tierra del Fuego y Puerto Natales. Está todo en proceso, revisión de información, material, fotografías, videos”, dice Rodrigo Moreno.







En el mediano y largo plazo, FilMagallanes contempla la idea de convertir a Magallanes en una “friendly location”, un concepto americano para definir a una localidad como amigable con las producciones cinematográficas. También, realizar convenios con empresarios y gente del rubro turístico para llevar cineastas a que conozcan la región, realizar proyectos en las comunas y, como broche de oro, producir un festival de cine magallánico con un enfoque de sustentabilidad, desarrollo turístico y construcción de marca.