Mejoró la asistencia a clases en la región de Magallanes durante 2023 | SEREMI de Educación Valentín Aguilera destaca señal positiva

Se registró una asistencia promedio de estudiantes de un 84,5% en nuestra región.

“Es una señal positiva, que nos indica que vamos por el camino correcto”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

De acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de Educación, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena registró una asistencia promedio de 84,5% lo que implica un aumento de 0,5% respecto al año anterior, considerando el periodo acumulado entre marzo y noviembre de 2023 en los establecimientos educacionales municipales y subvencionados.

En lo que respecta a nivel nacional, la asistencia promedio del año pasado fue de 84,9%, que es 1,3 puntos porcentuales respecto al 2022. Esta información contempla a establecimientos que reciben subvención del Estado, es decir, Servicios Locales de Educación Pública, municipales, particulares subvencionados y administración delegada.

Según la dependencia de los establecimientos, la asistencia promedio fue de 87,1% en los particulares subvencionados, de 83,4% en los de administración delegada, de 82,4% en los municipales y de 81,8% en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), sin considerar el de Atacama, debido a la particularidad de su situación.

También se incrementó en 5,2 puntos porcentuales la proporción de estudiantes en situación de asistencia destacada o normal en comparación con 2022. Eso quiere decir que en Chile se observan aproximadamente 167.000 estudiantes adicionales al año anterior, que están volviendo a retomar una asistencia regular e incluso destacada a clases.

En lo que respecta a inasistencia grave, se redujo en 4,4 puntos porcentuales la proporción a nivel país. Esto quiere decir que en 2023 hubo 155.000 estudiantes menos en esta situación en comparación con el año pasado. Por su parte, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la inasistencia grave bajó en un 1.5% en relación con el 2022, lo que se traduce en cifras que durante el 2023 hubo cerca de 500 estudiantes menos en esta condición.

“Son cifras importantes, tanto a nivel nacional como regional, que habla de la recuperación del sistema educativo en nuestro país. Destacamos el valioso trabajo de docentes, asistentes de la educación, equipos directivos, equipos PIE, que tienen como resultado mejorar en la cifra de asistencia a las escuelas. También ha impactado favorablemente nuestro Plan de Reactivación Educativa que contiene medidas de apoyo en materias de convivencia escolar y salud mental, fortalecimiento de los aprendizajes y revinculación. En definitiva, es una señal positiva, que nos indica que vamos por el camino correcto”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.“Aviso de Confidencialidad: Este correo electrónico y/o el material adjunto es para uso exclusivo del emisor y la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado, y puede contener información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor repórtelo inmediatamente al remitente del correo y bórrelo. Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido. Este correo electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar. El Ministerio no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o que tengan conexión con el empleo indebido de esta información; su mal uso será sancionado de conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente al efecto, en particular, de conformidad a lo establecido en las políticas de seguridad de la información actualmente vigentes y a la aplicación de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada