Mineduc, Superintendencia de Educación y Junaeb entregan orientaciones para la compra de útiles escolares, textos y uniformes

Esta mañana, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la superintendenta de Educación (s), Marggie Muñoz, y la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, dieron a conocer una serie de orientaciones dirigidas a padres, madres y apoderados/as para la compra de útiles escolares, textos y uniformes.

Las autoridades enfatizaron en que los establecimientos deben resguardar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, y garantizar que ningún estudiante quede fuera de la sala de clases por falta de alguno de estos insumos.

“Hacemos un llamado a apoderados y cuidadores a informarse sobre la normativa y saber que el Estado determina y fiscaliza las exigencias que puedan hacer los establecimientos educacionales en esta materia”, señaló el ministro Cataldo quien, además, pidió a los sostenedores de establecimientos “solicitar sólo los materiales estrictamente necesarios para las actividades pedagógicas, especialmente en las zonas afectadas por los incendios forestales”.

“En cuanto a los útiles escolares, no se deben exigir marcas específicas, esto es un tema central. Acá lo importante es que las familias puedan acceder a garantizar el derecho a la educación, que es lo que a nosotros más nos importa. Un estudiante no puede ser privado de su derecho a ser educado por no tener el texto escolar o por no tener las herramientas de una determinada marca, o por no contar con el uniforme escolar de la forma en que se pide o exige”, sostuvo el secretario de Estado.

Respecto a este último tema, el ministro Cataldo planteó que “en cualquier caso, el uso de uniforme escolar obligatorio debe tener una debida proporcionalidad, considerando obviamente la situación socioeconómica y los ingresos de las familias que pertenecen a esa comunidad educativa”.

Por otro lado, actualmente el Mineduc está en la etapa de distribución masiva y gratuita de más de 17 millones de textos escolares, que llegarán directamente a los establecimientos públicos y particulares subvencionados que los hayan solicitado, que son cerca de 10 mil, beneficiando a 3,1 millones de estudiantes.

En este sentido, si bien un establecimiento puede rechazar los textos de Mineduc, si se solicita un texto adicional o complementario, la adquisición de este es voluntaria. En el caso de las instituciones particulares pagadas, la recomendación es transparentar la elección de los materiales pedagógicos, a fin de entregar tranquilidad a las familias.

Caída de denuncias relacionadas a útiles escolares

Desde la Superintendencia de Educación informaron que las cifras de denuncias relacionadas a textos, útiles y uniformes escolares han ido disminuyendo durante los últimos años, lo que, a juicio de Marggie Muñoz “demuestra que tanto los establecimientos como las comunidades educativas conocen y respetan cada vez más la normativa educacional”.

La superintendenta (s) detalló que, entre 2015 y 2023 este tipo denuncias bajaron en un 39% en Chile y que representan un 0,4% de las denuncias que la institución recibió durante el año 2023.

“Hace algún tiempo estábamos acostumbrados a que cuando faltaba el uniforme, faltaba un texto o un material educativo, los establecimientos devolvían a los estudiantes a la casa. Hoy eso no sucede y no solo porque se pone en riesgo la integridad física de niñas, niños y adolescentes, sino porque la ciudadanía ha comprendido la importancia del derecho a la educación, que debe prevalecer por sobre todas las cosas y que no se puede ver interrumpido porque no tiene un texto, un material o porque no viste el uniforme”, planteó la superintendenta (s) de Educación.

A lo anterior, la superintendenta (s) agregó un llamado “para que en este inicio del año escolar las comunidades conversen y dialoguen respecto a sus reglamentos internos, que puedan adecuar esos reglamentos a la realidad socioeconómica de las familias y que generen canales de comunicación fluidos para que cualquier divergencia se pueda conversar y solucionar”.

Marggie Muñoz recalcó que, si las familias detectan incumplimientos a la normativa educacional respecto a estos temas, pueden acercarse a los establecimientos educacionales para resolverlo y si se mantiene la controversia pueden solicitar una mediación ante la Superintendencia, pedir orientación en el fono 600 3600 390 o realizar una denuncia en sus oficinas regionales o a través del sitio www.supereduc.cl.

Priorizan entrega de útiles escolares en zona afectada por incendios

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, detalló que el Programa de Útiles Escolares (PUE) entrega sets de artículos adaptados al nivel educativo de los estudiantes en escuelas públicas y muchos establecimientos particulares, según criterio de focalización.

“Este año, entregaremos más de 2 millones de set de útiles escolares a las y los estudiantes desde prekínder hasta cuarto medio. Estos elementos son de gran calidad y son un gran apoyo para las familias”, señaló Camila Rubio. Agregó que considera “lápices grafitos, lápices de pasta, gomas, sacapuntas, cuadernos, entre otros productos esenciales para sus tareas académicas”, dijo Rubio

“Como Junaeb, hemos estado presentes desde el primer día de la emergencia causada por los incendios en Valparaíso. Por esta razón, la entrega del Programa de Útiles Escolares priorizará estas zonas, comenzando durante la primera semana de marzo. Asimismo, anunciaremos nuevos beneficios para los alumnos de las escuelas y la educación superior”, enfatizó la autoridad de Junaeb.

Finalmente, las autoridades reforzaron el llamado a incrementar los esfuerzos para mejorar la convivencia en las comunidades educativas afectadas por incendios forestales, especialmente para aquellas y aquellos estudiantes de establecimientos afectados por la emergencia.

En esa línea, desde la Superintendencia de Educación recomendaron actualizar los Plan de Gestión de Convivencia Escolar de los establecimientos, con estrategias para fomentar actividades que promuevan el autocuidado de estudiantes, docentes y apoderados y utilizar los recursos de apoyo socioemocional puestos a disposición por el Ministerio de Educación.