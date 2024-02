Paciente puntarenense que recibió vacuna Pfizer contra el covid19, lleva más de 3 años con delicado estado de salud

Priscila Bravo es una profesional magallánica de 41 años que ha querido visibilizar las numerosas secuelas resultantes de haber recibido una vacuna contra el covid19 específicamente del laboratorio Pfizer en el año 2021.

Según explicó Priscila que las primeras dos dosis aparentemente no le generaron trastornos en su organismo, sino hasta aplicarse la tercera dosis (Pfizer), «comencé a experimentar problemas visuales, que finalmente derivaron en una necrosis y úlceras, teniendo que comenzar tratamientos, que afortunadamente rindieron frutos», indicó.

Cuenta Priscila, que hasta ese primer episodio, aún no relacionaba la vacuna con los padecimientos, sin embargo había llegado el momento de aplicarse la tercera dosis, «cuando recibí la tercera vacuna, esta vez Pfizer, comencé a tener prácticamente efectos negativos a la semana, y estos de materializaron en urticarias en el cuerpo, que eran como círculos donde tenía muchos sarpullidos y si yo los rozaba, sangraban», precisó.

Con el paso del tiempo la condición de salud de Priscila fue empeorando pese a los sucesivos tratamientos. Tras numerosos exámenes realizados en Santiago, específicamente con especialistas inmunólogos, los resultados arrojaron que tenía el sistema inmunológico alterado. Aún así y con los exámenes a la vista, ella asegura que ningún profesional de salud le dijo que no volviera a vacunarse.

Cuando recibió la cuarta dosis Pfizer, la cual ella considera como algo no voluntario, por no decir que se sintió forzada a aplicársela, su sistema inmunológico quedó aún más afectado, efecto de la vacuna provocó una urticaria severa espontánea, la cual como consecuencia le provoca anafilaxia respiratoria.

Desde esa fecha ha debido concurrir con frecuencia a urgencias hospitalarias y fue atendida por un inmunólogo, «me realizaron más de 70 exámenes y dentro de esos exámenes, resultó que la vacuna había provocado una alteración a nivel sanguíneo», relató Priscila.

Priscila fue derivada con un médico hematólogo, sin embargo aún no se tiene certeza de la patología que la afecta, «aún están buscando la causa de mi desorden inmunológico, estoy actualmente con la dosis máxima de medicamentos antialérgicos, antihistamínicos cada 8 horas de 360 miligramos todos los días, por más de un año, también estoy con un tratamiento biológico donde me han suministrado 13 dosis, y en paralelo me inyectan dos tratamientos biológicos al mes», relata angustiada Priscila Bravo.

Priscila explicó que su caso pasó a Comisión Médica y lamentablemente este lunes se le informó que la comisión decidió que los tratamientos se deberán realizar cada tres semanas, debido al costo de los medicamento. «Si bien con este tratamiento han bajado algunos síntomas, la urticaria persiste y son muy dolorosas, es como que estuvieras quemándote por dentro y me provocan una serie de otras enfermedades también, porque me estoy inflamando desde el interior de mi cuerpo hacia el exterior, entonces estoy con problemas intestinales y que me afecta todo el aparato digestivo, el dolor articular es horrible», señala Priscila Bravo.

Este lunes Priscila debió realizarse una biopsia de piel para establecer si se encuentra con un aumento de mastocitosis, «a grandes rasgos es como que mi sistema inmunológico está muy revolucionado y pienso que cada vez que me están suministrando algo, ellos creen que lo están atacando, pero cada vez es peor» señaló.

Priscila considera que su caso no es el único y forma parte de un numeroso grupo de pacientes que han sufrido los efectos adversos de una de las vacunas contra el covid19, y por eso considera que es necesario que este hecho sea conocido por la opinión pública.