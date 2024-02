Presidente de la República Gabriel Boric instruye Funeral de Estado y decreta Duelo Nacional ante sensible fallecimiento del ex Presidente Sebastián Piñera Echenique

El Mandatario se dirigió al país desde el Palacio de La Moneda.





El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, instruyó Funeral de Estado y decretó tres días de Duelo Nacional ante el sensible fallecimiento del ex Presidente Sebastián Piñera Echenique, quien fuera Jefe de Estado en dos períodos.



A continuación, las palabras del Presidente de la República, Gabriel Boric Font:



Chilenas y chilenos.



El día de hoy, 6 de febrero del año 2024, ha fallecido el expresidente de la República Sebastián Piñera Echeñique en un lamentable accidente.



Este hecho nos conmueve y enluta como país en circunstancias especialmente difíciles por la tragedia de los incendios que, justo en estos días, ha golpeado a muchos de nuestros compatriotas.



Con profundo pesar, quiero expresar mis condolencias, —y se las transmití personalmente a sus hijas— a su familia, a todos sus cercanos y a quienes fueron parte de sus dos gobiernos. En especial, hago llegar un abrazo cariñoso y fraterno a su esposa, Cecilia Morel, a sus hijos, Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal, y también a todos los chilenos y chilenas que hoy reciben esta noticia con pesar y dolor.



He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, encargado del comité para la organización de un funeral de estas características.



El presidente Piñera contribuyó, desde su visión, a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país como, por ejemplo, cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010 o cuando se la jugó, con mucha decisión y audacia, para rescatar a los 33 mineros de la mina San José o también, más recientemente, en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial.



Me he comunicado, en estos últimos minutos, con los expresidentes, Frei, Lagos y Bachelet. Todos lamentan profundamente la partida del expresidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales.



“Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos”, dijo Sebastián Piñera al asumir su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018.



Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos.