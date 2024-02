Seremi de Salud refuerza mensajes preventivos de hantavirus, marea roja y tifus de los matorrales como parte de campaña de verano seguro en Magallanes

Con el objetivo de reforzar los mensajes de prevención de virus hanta, marea roja y tifus de los matorrales, un equipo de la Seremi de Salud Magallanes realizó una actividad de difusión en el terminal de Bus Sur en Punta Arenas, para entregar recomendaciones de hábitos y conductas que la comunidad debe seguir para un verano seguro.

Se consideró pertinente acercar esta información a pasajeros que viajan dentro y fuera de la región y que podrían realizar actividades al aire libre, camping o trekking, por lo que es importante que conozcan cómo prevenir casos de hanta, tifus de los matorrales, o intoxicaciones por marea roja.

La Seremi de Salud Francisca Sanfuentes explicó: “Realizamos esta actividad informativa con entrega de material gráfico y audiovisual, para que las personas sepan cómo prevenir, cómo detectar precozmente y qué hacer frente a estas tres situaciones de salud que tenemos presentes en nuestra región o con riesgo de que se pudieran presentar, como son la marea roja y tifus de los matorrales. Y también de hanta virus, que si bien no hemos tenido casos de esta enfermedad en nuestra región, si tenemos la presencia del ratón colilargo y eventualmente pudiéramos presentar casos”.

Detalló que “en el caso de la marea roja, lo que ya hemos comentado e insistido, tiene que ver con tres medidas que uno tiene que adoptar, que son: extraer mariscos solo de áreas que están abiertas. Si se va a comprar o consumir mariscos que sea de locales autorizados y siempre exigir el certificado de análisis del laboratorio de la SEREMI de Salud”.

Respecto al tifus de los matorrales, se explicó que se trata de una infección causada por una bacteria del género de la Rikettsias, transmitida por larvas de ácaros que se encuentran habitualmente en ratones silvestres y que además puede estar en la vegetación, leña o el suelo. Pueden estar expuestos a esta enfermedad quienes realizan actividades en el campo, en sitios de abundante vegetación o quienes se internan en zonas de matorrales y pastizales.

Las medidas de prevención para esta enfermedad son las siguientes: Uso de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo durante el contacto con la naturaleza, especialmente si hay que cruzar matorrales o espacios con alta humedad o trasladar leña. Para actividades de camping, elegir lugares limpios y libres de matorrales y pastizales, y en el caso de trekking, caminar siempre por senderos habilitados, evitando internarse entre matorrales o zonas húmedas. Durante el 2023 se registraron 8 casos de esta enfermedad en Magallanes.

Con relación al hanta virus, el llamado a la población es que adopte una serie de acciones muy sencillas en el campo, en un camping o en los paseos que realicen para no contraer este virus. Si bien nunca se han registrado casos autóctonos de hanta en Magallanes, es importante informar sobre la presencia del virus hanta en el país recordando las medidas y consejos prácticos para disminuir el riesgo de contraer esta enfermedad, que son los siguientes: Acuda a campings autorizados, que cuenten con instalaciones sanitarias básicas; elija lugares limpios y libres de matorrales y pastizales; use carpa con piso, cierre y sin agujeros; guarde los alimentos en envases resistentes y cerrados; camine sólo por senderos habilitados; no se interne en lugares con vegetación abundante; no recolecte ni consuma frutos silvestres; mantenga la basura en recipientes cerrados; beba sólo agua segura (potable, envasada, hervida o desinfectada); ventile por 30 minutos antes de entrar a cabañas o lugares cerrados por largo tiempo. Después de ventilar, rocíe el suelo y superficies con agua y cloro. Luego limpie y barra.

Como parte de las acciones de prevención de enfermedades que suelen presentarse con mayor frecuencia en la época estival, la autoridad sanitaria refuerza las fiscalizaciones a campings en todo el territorio regional, además de realizar acciones educativas y distribuir material informativo de estas enfermedades en instituciones públicas y privadas de Magallanes.